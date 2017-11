Na Międzynarodową Stację Kosmiczną dotarło właśnie 10 nowych Nikonów D5

Jeżeli lubicie efektownie zdjęcia Ziemi i kosmosu wykonywane z pokładu ISS, czyli Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to już możecie zacząć wstrzymywać oddech w oczekiwaniu na kolejne wspaniałe kadry. Do stacji dotarł właśnie statek Cygnus, na pokładzie którego – oprócz zaopatrzenia i instrumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania całego obiektu – znalazło się 10 z 53 zamówionych pod koniec wakacji przez NASA aparatów Nikon D5.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Na temat imponującego zamówienia, jakie NASA złożyła w firmie Nikon, obejmującego 53 korpusy Nikon D5 mieliśmy okazję już pisać zaraz po ujawnieniu szczegółów tej umowy. Nie było jednak wówczas wiadomo, kiedy pierwsze aparaty z tego zamówienia dotrą na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, aby uzupełnić używane tam do tej pory "czwórki". Okazało się, że ani Nikon ani NASA nie zamierzają zwlekać, ponieważ 10 korpusów zostało wysłanych na pokład stacji wraz z misją zaopatrzeniową CRS-8 – dziewiątą misją zakładającą wykorzystanie statków kosmicznych Cygnus. Tym razem ładunek na orbitę wyniosła, podobnie jak w przypadku misji nr 7, rakieta Antares 230.