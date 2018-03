Na moich zdjęciach ważna jest energia i ruch - Ellen von Unwerth świętuje 30 lat fotografowania kobiet

W muzeum Fotografiska w Sztokholmie otwarto właśnie wystawę Ellen von Unwerth prezentującą trzydzieści lat twórczości tej słynnej fotografki mody, która w trakcie swojej kariery sfotografowała najsłynniejsze modelki, gwiazdy filmowe i celebrytki – często w prowokacyjnych pozach, a nawet zupełnie nagie. Dla Ellen nie liczy się jednak kontrowersja, a przede wszystkim dobra zabawa – w kreowaniu świata na pograniczu fantazji i rzeczywistości, który widać nie tylko na zdjęciach, ale też w trakcie pracy na planie. Podobnie jak reżyserka filmowa, von Unwerth dba o każdy detal swojego świata, w którym wszystko jest możliwe, zawsze zachowując przy tym najwyższy poziom profesjonalizmu.

Minęło 30 lat, odkąd zrobiła pierwsze zdjęcia, wówczas sama będąc modelką, kiedy zabrała na sesję do Afryki aparat – prezent od ówczesnego chłopaka. Od tego czasu stworzyła wiele serii fotografii, a niektóre z nich zostały opublikowane w dziewięciu książkach, które wydała, inne – w najbardziej prestiżowych magazynach mody na świecie. Już przy pierwszych ujęciach odeszła od znanego jej z doświadczenia podejścia fotografów do modelek – kontrolującego i ostrego: "stań tu, nie ruszaj się".

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem