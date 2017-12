Spotkanie z fotografem Marcinem Zaborowskim odbędzie się w ramach organizowanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego cyklu "Na pierwszej linii – spotkania z polskimi fotografami wojennymi". W ramach projektu do tej pory w Muzeum gościli: Krzysztof Miller, Wojciech Grzędziński, Maksymilian Rigamonti, Damian Kramski, a także na specjalnych odsłonach dotyczących stanu wojennego Tomasz Tomaszewski i Chris Niedenthal. Wszystkie spotkania są organizowane bezpłatnie.

W grudniu gościem Muzeum Powstania Warszawskiego będzie fotograf dokumentalny Marcin Zaborowski, laureat Grand Press Photo i współpracownik "National Geographic Polska". Jego zdjęcia były publikowane m.in. w "El Pais", "The Guardian", "National Geographic Polska", "doc! photo magazine" czy "National Geographic Traveler". Od kilku lat realizuje projekt poświęcony losowi prześladowanej mniejszości muzułmańskiej z południowej Azji, znanej jako Rohingja. Na spotkaniu zaprezentuje swoje najnowsze fotografie, wykonane podczas podróży w listopadzie tego roku.

"Na pierwszej linii – spotkania z polskimi fotografami wojennymi" to cykl poświęcony współczesnej polskiej fotografii wojennej. Na comiesięcznych spotkaniach słuchacze mogą wysłuchać prelekcji i porozmawiać z czołowymi polskimi fotografami, którzy prezentują swoje zdjęcia ukazujące realia konfliktów zbrojnych.

