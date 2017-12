Na tych zdjęciach ukrył się kot. Wielu internautów głowi się nad tym, aby go znaleźć.

Grace Spelman i jej kot, o swojsko brzmiącym imieniu Pierogi, przenieśli się kilka miesięcy temu do nowego mieszkania. Podczas badania swojego nowego terenu, futrzak odkrył wiele kryjówek, dzięki którym może zniknąć z oczu swojej właścicielce. Okazało się, że nie tylko jej. Na swoim profilu na Twitterze Grace zaczęła udostępniać zdjęcia pomieszczeń, na których kryje się kot. Rozpoczęło to zabawę przyciągającą rzeszę internautów z całego świata.

Zabawa przypomina rozrywkę z popularnej w latach 90. serii "Gdzie jest Wally?", jednakże tym razem pada pytanie "Gdzie jest Pierogi?". Internauci z wielką ochotą wpatrywali się w fotografie mieszkania, aby wypatrzyć na nich czworonożnego przyjaciela Grace. Pomieszczenia są wypełnione różnymi przedmiotami i mają wiele zakamarków, a dodatkowo białe futro kota wtapia się w kolor ścian. Pierogi ma duże pole do popisu podczas planowania kolejnych kryjówek. Jak mówi sprawczyni zamieszania "zabawa w chowanego stała się naszym osobliwym rytuałem" (próba uzyskania komentarza Pierogi skończyła się niepowodzeniem, gdyż akurat nie udało się go znaleźć).

