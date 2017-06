Nabór zdjęć do projektu Eastreet 4

Trwa nabór zdjęć do czwartej edycji Eastreet – projektu dedykowanego fotografii ulicznej i dokumentalnej z krajów regionu Europy Wschodniej. To jedna z największych inicjatyw tego typu – do udziału w poprzednich edycjach zgłoszono ok 20 tys. fotografii od autorów z całego świata. Łącznie zaprezentowano ponad 300 zdjęć autorów z 22 krajów, w formie wystawy oraz publikacji książkowej. Najbliższa odsłona Eastreet będzie miała premierę 20 października 2017 w Lublinie.

Organizatorzy pragną przyjrzeć się człowiekowi w przestrzeni publicznej Europy Wschodniej, poprzez niepozowane, spontaniczne zdjęcia, dokumentujące unikalne momenty, idee czy symbole. Zdjęcia, które być może pozwolą wizualnie opisać region, spojrzeć na Europę Wschodnią ponad stereotypami, granicami i różnicami, a jednocześnie zdefiniować ją, pokazać jej obecny stan i unikalne cechy. Celem Eastreet jest wspólne stworzenie złożonego i zróżnicowanego portretu regionu w formie zbiorowej wystawy i publikacji.