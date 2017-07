Nadzwyczajne filmy 4K nakręcone aparatem Sony a7S II przedstawiające Ziemię z kosmosu

Dzięki pierwszemu komercyjnemu aparatowi zamontowanego na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) możemy oglądać zachwycające ujęcia Ziemi za dnia i w nocy w rozdzielczości 4K wykonane z odległości 400 km. FIlmy wykonane zostały przy użyciu korpusu Sony a7S II i obiektywu zmiennoogniskowego FE PZ 28–135 mm F4 G OSS.

Dzięki projektowi realizowanemu wspólnie przez Sony i Japońską Agencję Badania Kosmosu (JAXA) każdy z nas może oglądać niesamowite ujęcia filmowe przedstawiające powierzchnię naszej planety oglądaną z orbity okołoziemskiej. Każdemu z krótkich filmów towarzyszą dokładne dane na temat czasu i filmowanego obszaru , odległości z jakiej wykonano film, użytego sprzętu i parametrów ekspozycji. Wszystko to było możliwe dzięki zainstalowaniu na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej pierwszego komercyjnego aparatu cyfrowego. Jest nim Sony a7S II z obiektywem FE PZ 28–135 mm F4 G OSS zainstalowany w specjalnej obudowie na nowej platformie zewnętrznej na Japońskim Module Eksperymentalnym nazywanym "KIBO".

