ESPN The Body Issue 2018 - nadzy sportowcy w obiektywach znakomitych fotografów

Już od niemal 10 lat ESPN The Body Issue zachwyca doskonałymi technicznie zdjęciami nagich sportowców, których tężyzna fizyczna i znakomita dyspozycja stanowią hołd dla zdrowego stylu życia i dbania o kondycję. W parze z przesuwaniem granic możliwości atletów idą perfekcyjne umiejętności fotografów. Seria publikacji rozpoczęta w 2009 roku gościła już wiele osobistości zarówno ze świata sportu, jak i fotografii. Każdy ze sportowców jest ukazany w nieco innym stylu – podziwiać można zarówno dynamiczne sesje w wyszukanych sceneriach, jak i w tych charakteryzujących się minimalizmem, stawiające na intymną więź z modelem. Warto zobaczyć, jak wypadli poszczególni sportowcy, gdyż ESPN Body Issue 2018 to kawał świetnej fotografii. Organizatorzy akcji dają również możliwość zajrzenia za kulisy powstawania cyklu, co stanowi cenną lekcję i możliwość podejrzenia przy pracy najlepszych fotografów.

Nadzy sportowcy w ESPN The Body Issue 2018 Tori Bowie – lekkoatletyka (bieg na 100 i 200 m oraz skok w dal); wzrost: 175,26 cm, waga: 55 kg, wiek: 27 lat

Autorem zdjęć jest Dana Scruggs (fotografie zza kulis wykonał Eric Lutzens) Dana Scruggs to fotografka pracująca na co dzień na Brooklynie w Nowym Jorku. Jej zdjęcia stanowią swoisty manifest, będący celebracją piękna czarnoskórych kobiet. W ten sposób chce zwrócić uwagę na wciąż zbyt małą jej zdaniem obecność osób o różnym kolorze skóry w magazynach, czasopismach i galeriach. Dąży do tego, aby jej prace ucieleśniały fotografowane osoby. W 2016 roku dołączyła do Magazynu Scruggs. Współpracowała z wieloma znanymi markami, takimi jak np. Nike, Foot Locker, GQ czy Chromat.