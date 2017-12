Nadzy sportowcy – nowy, rewelacyjny kalendarz ze zdjęciami Dominiki Cudy

Utalentowana fotografka i była biatlonistka Dominika Cuda już po raz trzeci wydaje charytatywny kalendarz-planer z efektownymi zdjęciami sportowych aktów. W tym roku jest to wyjątkowa, podwójna edycja zawierająca zarówno zdjęcia mężczyzn, jak i kobiet. A wszystko to po to, aby wesprzeć rozwój utalentowanej sportowo młodzieży. Sport Calendar No 3 stanowi świetny dowód na to, jak prosta inicjatywa może na przestrzeni dłuższego czasu rozwinąć się w zaawansowany projekt – o ile tylko jego realizator nie da się zniechęcić przez spiętrzone problemy.





Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Strona 1