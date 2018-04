Nadzy sportowcy w szczytowym momencie ruchu na zdjęciach Marka Ruddicka

Cykl fotografii Athletic Implied Nudes to eksploracja wizerunku ludzkiego ciała podczas wysiłku fizycznego, podkreślająca siłę i elastyczność mięśni modeli. Czarno-białe akty sportowców z czystym tłem i znakomitym światłem doskonale celebrują możliwości człowieka.





Moim celem jest zamrożenie ruchu w szczytowym momencie. Pracując nad techniką uchwycenia obiektywem napiętych grup mięśni zacząłem lepiej rozumieć nie tylko mechanikę ciała ludzkiego, ale też, a raczej przede wszystkim psychikę sportowców. Ten osobisty projekt fotograficzny ma kluczowe znaczenie dla moich komercyjnych zdjęć, które wykonuję dla branży fitness. Znacząco poprawiłem jakość swoich zdjęć, co nie pozostało bez echa wśród moich klientów - mówi fotograf. Na co dzień pracuje w Londynie, fotografuje też w Ontario, w Kanadzie dla branży fitness i walk bokserskich.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem