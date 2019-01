Naga panna młoda - po co komu takie zdjęcia

Cześć publikowanych w sieci zdjęć przedstawiających częściowo rozebrane lub nagie Panny Młode pochodzi z katalogów bielizny lub dodatków przeznaczonych na tę konkretną okazję, jednakże wiele z obrazów to zdjęcia stworzone przez fotografów ślubnych w ramach zaplanowanych przez nowożeńców sesji. Trend wykonywania takich zdjęć przybiera na sile i co raz częściej pojawia się również w Polsce. Czy taka pamiątka ze ślubu to dobry pomysł? Jakie są plusy i minusy zorganizowanie takiej sesji?

Naga Panna Młoda - piękno i zmysłowość czy nietakt ze strony nowożeńców? Nagie sesje ślubne wykonuje się z kilku powodów i jak wszystko zarówno w fotografii, jak i w każdej działalności człowieka, może wynikać z uczciwych lub cynicznych pobudek. Z jednej strony można ją zaplanować w celu zarejestrowania piękna Panny Młodej, w szczególności jeśli ta czuje się bardzo dobrze nie tylko w swojej kreacji, ale również w ciele (tutaj zachęca się również do udziału w takich sesjach mężczyzn). Z drugiej strony takie fotografie wykonywane są w celu zaimponowania innym ludziom i zwrócenie na siebie uwagi. Pytanie należałoby więc rozszerzyć także na kwestie zasadności publikacji takich fotografii (i to abstrahując od uzupełniania nimi przez fotografa swojego portfolio).