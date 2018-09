Naga sesja zdjęciowa dla celów charytatywnych. Przed obiektywem rozebrali się studenci weterynarii

Do końca roku zostały zaledwie trzy miesiące. To zawsze gorący okres premier kalendarzy fotograficznych. Widzieliśmy już zdjęcia z planu zdjęciowego kalendarza Pirelli 2019, teraz przyszedł czas na stosunkowo nowy gatunek nagich kalendarzy, który szturmem podbija rynek. Studenci różnych uczelni rozbierają się w celach charytatywnych. Prekursorami byli wioślarze z Uniwersytetu Warwick, ale już od kilku lat idą za nimi krok w krok studenci weterynarii z Australii.

Tegoroczna edycja kalendarza powstała we współpracy z wielokrotnie nagradzaną fotografką z Sydney, Marilu Garozzo. Grupa ponad 60 studentów weterynarii z Australii rozebrała się, aby zbierać środki na walkę ze spustoszeniami w rolnictwie, spowodowanymi suszą.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem