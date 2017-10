Nagie mamy z dziećmi w projekcie LOVE - rozmowa z autorem zdjęć, znakomitym portrecistą Radosławem Pasterskim

Radosław Pasterski, utalentowany fotograf, który na co dzień tworzy wyraziste portrety i zmysłowe akty, rozpoczął nowy projekt zatytułowany Love. Fotograf za pomocą aparatu uchwycił niezwykłą więź między matkami a ich dziećmi. Aby nie rozpraszać uwagi widza przesłodzonymi nieraz stylizacjami fotografii rodzinnych, zaproszeni modele pozostają nadzy, piękni i zupełnie pozbawieni (zdarzających się przecież często w przypadku aktów) dwuznaczności czy erotycznych podtekstów. Redakcji SwiatObrazu.pl Radosław Pasterski zdradził kulisy powstawania projektu.

SwiatObrazu.pl: Pana projekt fotograficzny Love przedstawiający nagie matki z dziećmi zyskał duży rozgłos w mediach. Jaka była geneza powstania tego projektu? Radosław Pasterski: Od zawsze miałem w sobie świadomość, że cykle, projekty długoterminowe to sens pracy fotograficznej. Ponieważ od samego początku interesował mnie człowiek, wiedziałem, że chcę poruszać się w dziedzinie portretu. Stąd pomysł, żeby fotografować mamy z dziećmi. Chciałem pokazać intymną relację. Trochę podglądaną. Nieustawianą.

