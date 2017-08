Nagrody EISA 2017-2018 w fotografii przyznane

EISA (European Imaging and Sound Association) po raz kolejny przyznała nagrody dla najlepszego sprzętu fotograficznego sezonu 2017-2018. Nagrody EISA przyznawane są przez redaktorów zrzeszonych w stowarzyszeniu, specjalistycznych, poświęconych elektronice użytkowej czasopism z 20 krajów Europy. Wybór jest odzwierciedleniem subiektywnych opinii redakcji, ale po otrzymaniu wyróżnienia logotyp organizacji natychmiast trafia na opakowania sprzętu - wyróżnienie stanowi potwierdzenie wysokiej jakości sprzętu i akcesoriów. Najwięcej nagród, aż siedem zdobyła w tym roku firma Sony.

EIZO ColorEdge CG2730 spełnia wymagania profesjonalnego fotografa. Z ekranem o przekątnej 27 cali i wysokiej rozdzielczości można wyświetlać obraz w formacie A3 i pozostawić spory obszar wokół niego, który może być wykorzystywany do umieszczenia palet z narzędziami z naszych programów. Jakość wyświetlanego obrazu jest znakomita, z wysokim współczynnikiem kontrastu (1500:1), zdolnością odtworzenia głębokiej czerni i wspaniałymi kolorami, które pokrywają swoją rozpiętością 99% przestrzeni kolorów Adobe RGB. Najbardziej innowacyjną cechą jest łatwy w obsłudze wbudowany, wysuwany moduł kalibrujący, który umożliwia kalibrowanie i zapisywanie różnych profili, eliminując konieczność korzystania z urządzeń innych firm. Monitor oferowany jest w zestawie z osłoną przeciwsłoneczną.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem