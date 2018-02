Nagrodzone zdjęcia z porodów - wyniki nowego międzynarodowego konkursu fotografii noworodkowej

Birth Becomes Her, po International Association of Professional Birth Photographers (IAPBP) to kolejna organizacja mająca na celu zrzeszanie fotografów zajmujących się wykonywaniem zdjęć podczas porodów i zajmujących się sesjami zdjęciowymi noworodków. Na pierwszą edycję konkursu napłynęło ponad 1000 zgłoszeń z całego świata, które rywalizowały w 5 kategoriach: ciąża, poród, narodziny, po porodzie i karmienie piersią.

Fotografowanie porodów jest bardzo wyspecjalizowaną dziedziną fotografii, wymaga szkolenia medycznego oraz - na pierwszy rzut oka - sprzecznych cech osobowości, takich jak wrażliwość czy nerwy ze stali. Narodziny to niezwykle szerokie spektrum emocji: strach, radość, cierpienie, miłość i wiele innych, a na każdym etapie porodu ich proporcje dynamicznie się zmieniają. Fotografowie specjalizujący się w tej dziedzinie muszą posiadać umiejętność uchwycenia chwil tak, aby opowiedzieć intymną historię narodzin" – mówi założyciel stowarzyszania fotografów, zajmujących się narodzinami.