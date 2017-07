Najbardziej ikoniczne aparaty Nikona

Z okazji zbliżającej się 100. rocznicy powstania, Nikon przygotował specjalną infografikę stanowiącą swoistą podróżą w czasie przez najbardziej ikoniczne aparaty firmy. Znalazły się wśród nich takie modele, jak Nikon SP (1957 r.) uznawany za najbardziej doskonały aparat, jaki kiedykolwiek powstał, Nikonos RS (1992 r.) będący pierwszym na świecie podwodnym aparatem z autofokusem czy Nikon D5 (2016 r.), flagowa lustrzanka formatu FX.

Nikon SP -1957

Legendarny Nikon SP był flagowym aparatem dalmierzowym. Ten produkowany w Japonii wybitny model cechował się wbudowanym uniwersalnym wizjerem, który pokazywał kadr odpowiedni dla jednego z sześciu wymiennych obiektywów (ogniskowe 2,8; 3,5; 5; 8,5; 10,5; 13,5 cm). Zostało to entuzjastycznie przyjęte przez zawodowych fotografów. Aparaty te doceniano również, jak i nagradzano za ich niemal bezgłośną migawkę roletkową, która wykorzystywała przyspieszacz tylnej roletki oraz cichy hamulec roletek (zwinięta sprężyna), absorbujący powrotne uderzenie. Całość została zaprojektowana dla osiągnięcia ekstremalnie cichej i nie generującej drgań pracy mechanizmu. Z czasem technologie te rozwinęły się, by uformować aparat systemowy z modułem silnika (umożliwiającym fotografowanie z prędkością 3 klatek na sekundę), podświetleniem ramki wizjera w ciemnych miejscach, oraz złączem do synchronizacji błysku w sankach do akcesoriów. Wszystko to bezpośrednio połączone bez użycia kabli. Wtedy to wbudowany został również po raz pierwszy w Nikonie samowyzwalacz.