Najbliższe terminy fotograficznych e-kursów

6 października 2017 r. Fotograficzne błędy - sposoby eliminacji Każdy fotograf, przeglądając swoje zdjęcia odczuwa czasami rozczarowanie. Spostrzega ich niedostatki - czasem wynikające z niewystarczająco dobrego ustawienia sprzętu, a czasem z błędu samego fotografa. Dla wszystkich, którzy nie zamierzają pogodzić się z fotograficznymi wpadkami przygotowaliśmy unikalny e-kurs: Fotograficzne błędy - sposoby eliminacji.

9 października 2017 r. Fotografowanie ruchu W fotografii ruchu wszystkie decyzje trzeba podejmować szybciej i z większą pewnością niż w innych dziedzinach tej sztuki. Wymaga to znajomości technik, praktyki i uważnej obserwacji. Jeśli uda Ci się naprawdę dobrze zgłębić tajniki fotografii ruchu, to niemal każda inna jej dziedzina wyda Ci się błahostką, każde wydarzenie będzie zdawało się przebiegać w zwolnionym tempie.

11 października 2017 r. Fotografia studyjna dla początkujących Praca w studiu fotograficznym wiąże się z zupełnie innymi wymaganiami oraz stawia przed fotografami odmienne wyzwania, niż wykonywanie zdjęć w przestrzeni publicznej, gdzie sytuacja jest dynamiczna i najczęściej wykorzystujemy światło zastane. To prawda, studio to przestrzeń bez porównania bardziej komfortowa, w obrębie której mamy pełną kontrolę nad wszystkim, co jest dla nas ważne z fotograficznego punktu widzenia. W studiu nie ma przypadków – każdy etap pracy twórczej musi być starannie zaplanowany i w pełni kontrolowany – a to wymaga odpowiedniej dawki wiedzy, którą zgromadziliśmy i w przystępny sposób opracowaliśmy w e-kursie, koncentrującym się na aspektach pracy w izolowanym, studyjnym środowisku. To wyjątkowa okazja, aby poznać możliwości, jakie stwarza osiągnięcie pełnej kontroli nad światłem, sesją i ustawieniami wszystkich kluczowych elementów.

13 października 2017 r. E-szkoła aktu E-kurs zilustrowany jest inspirującymi aktami, które wykonał wielokrotnie nagradzany zawodowy fotograf Łukasz Malczewski. Uczestnicząc w e-kursie dowiesz się jak fotografować ludzkie ciało w mieszkaniu, w plenerze oraz w studio. Zdobędziesz umiejętności do nawiązywania dobrego kontaktu z modelką lub modelem. W e-kursie znajdziesz również odpowiedź na pytanie, z jakiego sprzętu (aparaty, obiektywy, oświetlenie, akcesoria) należy korzystać w fotografii aktu. Poznasz także sposoby optymalizacji oraz kreatywnego przeobrażania wykonanych zdjęć w cyfrowej ciemni.

16 października 2017 r. Filmowanie aparatem i edycja wideo Na przestrzeni ostatnich lat filmowanie aparatami fotograficznymi przeszło znaczną ewolucję. Funkcja, która kiedyś była tak naprawdę tylko dodatkiem do aparatów kompaktowych i nie występowała w "poważnych i prawdziwych" aparatach cyfrowych rozwinęła się i trafiła do lustrzanek. Okazało się wówczas, że filmowanie aparatem fotograficznym ma pewne zalety, których kamery wideo i filmowe nie są w stanie zaoferować bez zainwestowania naprawdę poważnych kwot pieniędzy.

17 października 2017 r. Aparat fotograficzny w praktyce Aby stworzyć fascynujące zdjęcie, potrzebujesz określonych narzędzi i wiedzy o tym, jak z nich efektywnie korzystać. Nowoczesny aparat fotograficzny z wymienną optyką - zarówno lustrzanka cyfrowa jak i bezlusterkowiec – kryje w sobie wiele tajemnic czekających na odkrycie, a instrukcja obsługi nie zawsze to ułatwia. Dodatkowo - sama znajomość możliwości technicznych aparatu nie jest wystarczająca. Konieczne jest nabycie odpowiednich nawyków, wprawa w posługiwaniu się nastawami, umiejętność definiowania ustawień własnych i zapamiętywania ich w systemie.

18 października 2017 r. Fotografowanie miasta nocą Każdy z Was pewnie nie raz był pod wrażeniem widoku nocnej panoramy miasta, widząc efektownie oświetlone budynki i rozświetlone arterie. Aż chciałoby się zatrzymać ten moment. Istnieje bardzo wiele sposobów na fotografowanie miasta nocą i uwiecznienie nocnego życia metropolii. Niektóre z tych technik pozwalają też uzyskać zupełnie fantastyczne obrazy. Nasz e-kurs nauczy Was, jak łatwo i na jak wiele sposobów można uwiecznić duże skupiska miejskie po zapadnięciu zmroku.

19 października 2017 r. Kompozycja w fotografii Jednym z najistotniejszych elementów wyróżniających dobre zdjęcie jest jego kompozycja. A dobra kompozycja to nie tylko dobre oko i odrobina "tego czegoś" - to przede wszystkim duża dawka wiedzy. Samo pojęcie kompozycji jest kłopotliwe dla wielu fotografów, zarówno początkujących, jak i bardziej zaawansowanych. Ci pierwsi mają kłopoty z zaakceptowaniem faktu, że podnosząc aparat do oka i ustalając kształt kadru, należy przestrzegać narzuconych i czasami niezrozumiałych reguł. Ci drudzy zaś przejawiają tendencję do niewolniczego kierowania się tymi regułami, przez co ich zdjęcia stają się sztampowe i przewidywalne. Tymczasem zarówno opanowanie reguł kompozycji, jak i późniejsze świadome ich przekraczanie pozwala rozwinąć umiejętności fotograficzne do poziomu, o jakim być może nigdy nie śmiałeś marzyć.

20 października 2017 r. E-szkoła portretu Portret to gatunek fotografii uprawiany z powodzeniem jedynie przez twórców, którzy osiągnęli najwyższy poziom techniczny i artystyczny. Dobry portret to suma doświadczenia, wrażliwości, umiejętności obserwacji, nawiązania kontaktu z osobą portretowaną. Aby powstał poruszający portret, trzeba do perfekcji opanować warsztat i techniki fotograficzne. Fotografia portretowa jest nie tylko pasją, sztuką, jest także rzemiosłem.