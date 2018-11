Najbliższe terminy kursów fotografii online

Historia nauki na odległość sięga XIX wieku, kiedy to w 1840 r. Isaac Pitman rozpoczął kursy korespondencyjne. Po upływie ponad wieku pierwsi studenci mogli uczyć się przez Internet. Po ponad 40 latach dostępu do edukacji online mamy wyniki badań, które pokazują, że e-kursy dają wyższy wskaźnik utrzymania wiedzy, są też znacznie bardziej przydatne, gdy wiedzę trzeba odświeżać lub aktualizować. Redakcja SwiatObrazu.pl ma w swojej ofercie aż 14 tytułów fotograficznych kursów online. Zobacz, jakie zagadnienia poruszymy w nadchodzących tygodniach.

W e-kursie bierzesz udział wtedy, gdy chcesz i jest to dla Ciebie wygodne. Miejsce również nie gra roli – wystarczy, że możecie odebrać w nim pocztę elektroniczną lub otworzyć dostarczony Wam po zakończeniu e-kursu e-book w formacie PDF. Materiały szkoleniowe napisane są prostym i zrozumiałym językiem, ilustrowane wieloma przykładami i fotografiami.

14.11.2018 r. Adobe Lightroom - e-kurs rozszerzony

Obróbka cyfrowa daje ogromne możliwości, ale dostęp do nich zapewnia jedynie solidne przygotowanie. Dzięki udziałowi w e-kursie w formule rozszerzonej: "Współczesna cyfrowa ciemnia dla fotografa: Adobe Lightroom" będziesz mógł swobodnie wpływać na te elementy fotografii, na których zależało Ci najbardziej, gdy naciskałeś spust migawki. Dowiesz się nie tylko tego, jak szybko i efektywnie wywoływać, korygować i twórczo zmieniać swoje zdjęcia zapisane w formacie RAW - poznasz również rozwiązania najczęściej pojawiających się problemów.

Ansel Adams powiedział w czasach fotografii analogowej, że negatyw jest partyturą, a dopiero odbitka – koncertem. W dobie fotografii cyfrowej fotograf Harold Davis twierdzi, że plik RAW to zapis nutowy, a proces edycji to wykonanie utworu.

Pamiętajmy, że przerabianie zdjęć jest tak samo stare jak fotografia – nie rezygnujmy z możliwości ich poprawienia.

15 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek specjalny

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki

Cena: 159.00 zł

15.11.2018 r. E-szkoła aktu

Zachwycający akt to umiejętne operowanie światłem i cieniem, budowanie atmosfery, właściwe wykorzystanie sprzętu fotograficznego. Zdobędziesz te umiejętności uczestnicząc w e-kursie "E-szkoła aktu".

15 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek promocyjny : e-kurs Studio fotograficzne dla początkujących o wartości 89 zł Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki Cena: 290.00 zł 16.11.2018 r. Aparat fotograficzny w praktyce, czyli jak wykorzystywać w pełni możliwości sprzętu Nowoczesny aparat fotograficzny z wymienną optyką - zarówno lustrzanka cyfrowa jak i bezlusterkowiec – kryje w sobie wiele tajemnic czekających na odkrycie, a instrukcja obsługi nie zawsze to ułatwia. A dopiero wtedy, kiedy manualny aspekt posługiwania się aparatem będzie perfekcyjnie opanowany, i stworzymy własny sprzętowy ekosystem, przychodzi czas na swobodę tworzenia. 6 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: Podział najpopularniejszych rodzajów obiektywów ze względu na ich zastosowanie

dodatek: Lampa błyskowa w praktyce Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki Cena: 79.00 zł 19.11.2018 r. Fotografia studyjna dla początkujących Praca w studiu fotograficznym wiąże się z zupełnie innymi wymaganiami oraz stawia przed fotografami odmienne wyzwania, niż wykonywanie zdjęć w przestrzeni publicznej, gdzie sytuacja jest dynamiczna i najczęściej wykorzystujemy światło zastane. To prawda, studio to przestrzeń bez porównania bardziej komfortowa, w obrębie której mamy pełną kontrolę nad wszystkim, co jest dla nas ważne z fotograficznego punktu widzenia. W studiu nie ma przypadków – każdy etap pracy twórczej musi być starannie zaplanowany i w pełni kontrolowany – a to wymaga odpowiedniej dawki wiedzy, którą zgromadziliśmy i w przystępny sposób opracowaliśmy w e-kursie, koncentrującym się na aspektach pracy w izolowanym, studyjnym środowisku. To wyjątkowa okazja, aby poznać możliwości, jakie stwarza osiągnięcie pełnej kontroli nad światłem, sesją i ustawieniami wszystkich kluczowych elementów. 6 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: 10 najczęściej popełnianych błędów podczas pracy w studio Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki Cena: 89,00 zł 20.11.2018 r. E-szkoła portretu

Dobry portret to suma doświadczenia, wrażliwości, umiejętności obserwacji, nawiązania kontaktu z osobą portretowaną. Aby powstał poruszający portret, trzeba do perfekcji opanować warsztat i techniki fotograficzne. Fotografia portretowa jest nie tylko pasją, sztuką, jest także rzemiosłem. Udział w e-szkole portretu i jej ukończenie pozwoli Ci na uzyskanie świetnych rezultatów w fotografii portretowej. Będziesz mógł stosować w praktyce całą gamę metod i technik, wypracowanych przez zawodowców z wieloletnim doświadczeniem.

18 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki

Cena: 290,00 zł

22.11.2018 r. Fotografia i działalność gospodarcza

Marzeniem wielu ludzi jest, aby z zajęcia, które stanowi ich pasję uczynić jednocześnie źródło przychodów i utrzymania. Dotyczy to większości osób z zacięciem artystycznym. Co stoi na przeszkodzie realizacji tych planów? Dla osób utalentowanych najczęściej nic. Dlaczego więc tak rzadko realizujemy to marzenie? Odpowiedź jest prosta - zwykle z powodu niewiedzy i niepewności. Tymczasem do rozpoczęcia realizacji swoich marzeń potrzeba tak niewiele...

Uwaga! Od 30.04.2018 r. wchodzi w życie zupełnie nowa ustawa: Prawo przedsiębiorców. Dotychczasowa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przestaje obowiązywać. Dla osób, które rozpoczynają jednoosobową działalność gospodarczą pojawiają się nowe możliwości - działalność nieewidencjonowana (działalność niskoprzychodowa bez konieczności opłacania składek, rejestracji itp.) i tzw. ulga na start - czyli działalność bez składek na ubezpieczenie społeczne. To pozwala każdemu na podjęcie działalności na próbę - i rezygnację w razie takiej decyzji bez żadnych negatywnych konsekwencji. Omawiamy szczegółowo te możliwości już w lekcji 1 e-kursu.

19 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek specjalny - Lekcja nr 20: wzory pism i umów dla fotografa z komentarzem

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki

Cena: 290,00 zł

23.11.2018 r. Fotografia produktów Obraz sprzedaje. To stara i sprawdzona zasada, stosowana w praktyce przez każdego specjalistę odpowiedzialnego za promocję. Dlatego fotografia reklamowa stanowi przystań dla setek fotografów i trampolinę do wielkich artystycznych karier. Ale w e-kursie: "Fotografia produktów" nie chodzi o pokazanie wielkich projektów. Chcemy, aby każdy, kto ma choćby niewielkie pojęcie o fotografii, mógł tworzyć zdjęcia, które będą sprzedawały. A to wymaga wiedzy i ćwiczeń. 7 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: Zapanuj nad kompozycją i ekspozycją Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki Cena: 139,00 zł 28.11.2018 r. Sekrety fotografii cyfrowej dla początkujących

Jak fotografować, żeby Twoje zdjęcia wyróżniały się w galeriach internetowych i mediach społecznościowych? Odpowiedź znajdziesz w najnowszym e-kursie SwiatObrazu.pl, który ma za zadanie przybliżyć techniki – zarówno fotograficzne, jak i związane z cyfrowymi manipulacjami obrazem – umożliwiające znaczne podniesienie poziomu estetycznego i technicznego Waszych zdjęć.

- 10 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

- dodatek specjalny

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki

Cena: 99.00 zł

19.11.2018 r. Fotografowanie przyrody

Uchwycone w niepowtarzalnym momencie, ostre, doskonałe skomponowane i z pięknym światłem świetne fotografie przyrody to najczęściej nie dzieło szczęśliwego przypadku, lecz efekt skrupulatnych przygotowań i znajomości odpowiednich technik. Ich poznanie i wykorzystanie umożliwia nie tylko podniesienie własnych umiejętności, ale pobudza też wyobraźnię. Dowiedz się, jak uchwycić piękno natury i jak zbliżyć się do fascynującego świata owadów i kwiatów. Naucz się, jak wykonywać niebanalne fotografie zwierząt w ogrodach zoologicznych i przygotuj się do bezkrwawych łowów w parkach krajobrazowych.

4 lekcje w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: Super ostre zdjęcia krajobrazowe

dodatek: Fotografia makro – czego naprawdę potrzebujesz

dodatek specjalny: Zwierzęta domowe

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki

Cena: 89,00 zł