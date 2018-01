Najbliższe terminy warsztatów fotografii tradycyjnej

Te warsztaty to jedyna okazja by dogłębnie poznać najważniejsze techniki szlachetne i historyczne pod okiem doświadczonego praktyka z Centrum Szkoleniowego Szlachetnej Fotografii.



Już tej zimy zapraszamy w imieniu Organizatorów do rozpoczęcia przygody z trzema spośród najważniejszych; techniką albuminową, olejną oraz ambrotypią.



Technika albuminowa

To bezdyskusyjnie najpopularniejsza, a przez to i najważniejsza technika wieku dziewiętnastego, odgrywająca znaczącą rolę w fotografii aż do Drugiej Wojny Światowej. To w tej właśnie technice tworzyli swe dzieła najwięksi, od Julii Margaret Cameron po Eugene Arget’a, to w niej powstawały portrety naszych prababć i pradziadków czy fenomenalne, ręcznie barwione pocztówki z Dalekiego Wschodu.

Nasz warsztat to okazja by nie tylko rozpocząć pracę z tą magiczną techniką ale, przede wszystkim, poznać jej techniki i zaawansowane metody pracy, których znajomość pozwala na uzyskiwanie efektów, poziomu kontroli nieosiągalnych dla większości fotografów. W ciągu dwóch dni nie tylko nauczymy się przygotowywać papiery i wykonywać odbitki, ale również kontrolować ich kontrast, tonować je czy korzystać z wywoływaczy.

Warsztat odbędzie się w dniach: 13-14 stycznia 2018. Sprawdź szczegóły.

Fot. Radosław Brzozowski

Fot. Radosław Brzozowski

Ambrotypia

Mokry kolodion, a przede wszystkim właśnie ambrotypia, to chyba najpopularniejsza dziś dawna technika fotograficzna, to metoda przeżywająca prawdziwy renesans. Po latach zapomnienia po ambrotypię sięgają setki pasjonatów, których zauroczyła jej magiczna srebrzystość. Jednocześnie jest to metoda kojarzona, nie do końca słusznie, z wysokim poziomem trudności, skomplikowania, metoda uważana za nieprzewidywalną, posiadającą wręcz własny charakterek.

Przygotowany przez nas warsztat prowadzony przez autora pierwszego polskiego podręcznika tej techniki (Ambrotypia – Przewodnik praktyczny), to okazja nie tylko do odkrycia tej metody i poznania podstaw, ale również możliwość zdobycia prawdziwej samodzielności, poznania receptur i sposobu ich przygotowania, sposobów kontrolowania kontrastu, czy wreszcie metod rozwiązywania najczęstszych problemów.

Warsztat odbędzie się w dniach: 27-28 stycznia 2018. Sprawdź szczegóły.

Fot. Radosław Brzozowski

Fot. Radosław Brzozowski

Odbitka olejna

Olej to z kolei technika piktorialna, szlachetna, jedna z nielicznych metod fotograficznych pozwalających twórcy dać upust fantazji i dowolnie niemal manipulować odbitką na etapie jej wykonywania. Nie przez przypadek też, obok techniki gumowej i brom olejnej stanowiła ona ukochane narzędzie piktorialistów, by wspomnieć choćby Henryka Mikolascha czy Leonarda Missone’a.

Uczestnicy warsztatu, pod kierunkiem prowadzącego, przygotują własne papiery, nauczą się je uczulać i naświetlać, a przede wszystkim manipulować wyglądem powstającego obrazu tak, by uzyskać najbardziej odpowiadające im efekty wizualne.

Warsztat odbędzie się w dniach: 3-4 lutego 2018. Sprawdź szczegóły.

Fot. Radosław Brzozowski

Fot. Radosław Brzozowski

Fot. Radosław Brzozowski

Wszystkie warsztaty prowadzi Radosław Brzozowski, autor poświęconych technikom historycznym podręczników: Ambrotypia – Przewodnik praktyczny, Odbitka albuminowa – Przewodnik Praktyczny, Cyjanotypia – Przewodnik praktyczny i Technika pigmentowa – Przewodnik praktyczny oraz unikatowego albumu wykonanego w całości w technice ambrotypii Wesele Kaszubskie wg I. Gulgowskiego, a także licznych wystaw indywidualnych wykonanych w technikach historycznych. Jego wykonane w technikach historycznych prace były nagradzane na licznych konkursach i wystawach na wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Zapraszamy także do zapoznania się z pozostałymi warsztatami prowadzonymi w Centrum Szkoleniowym Szlachetnej Fotografii, które znaleźć można na naszej stronie warsztatyfotografii.com