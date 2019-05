Najchętniej oglądana fotografia w Internecie - poznaj Pei Ketron

Pei Ketron jest pedagogiem i fotografką, jej zdjęcia podziwiają setki tysięcy internetowych widzów, a jej ulubionym gatunkiem i największą pasją jest fotografia podróżnicza. Jaka drogę pokonała zdobywają szczyt popularności i odnosząc sukces w biznesie fotograficznym?



Fotografia dla Pei Ketron początkowo była tylko hobby, począwszy od college'u, przez studia w Pradze. "Podczas studiów prawie każdego dnia budziłam się naprawdę wcześnie rano, żeby robić zdjęcia. Ścigałam światło i robiłam wszystko to, co robią fotografowie, nie zdając sobie z tego sprawy" – wspomina fotografka. Po powrocie z Pragi, gdy rodzina i znajomi zobaczyli zdjęcia, zaczęli zachęcać Pei do rozpoczęcia edukacji fotograficznej. I tak, na ostatnim semestrze studiów, wybrała przedmiot fotografia, gdzie dowiedziała się, co to jest czas otwarcia migawki i wartość przysłony. W momencie, gdy aparaty cyfrowe zaczęły być tańsze i bardziej dostępne, zaczęła dużo ćwiczyć i eksperymentować z różnymi ustawieniami, nie martwiąc się o marnowanie filmu. Wiedzę zdobywała z Internetu, na przykład studiując dane EXIF fotografii, które wzbudziły jej zainteresowanie.

W tym czasie pracowała również jako nauczyciel w podstawowej szkole specjalnej. Fotografowała tam swoich uczniów, z których wielu wymagało specjalnej opieki, i kiedy była zadowolona z rezultatów, dawała zdjęcia również rodzicom. Wielu rodziców nie miało tak dobrych fotografii - fotografowanie osoby ze specjalnymi potrzebami może być bardzo trudne. I tak rodzice uczniów Pei Ketron zaczęli zlecać sesje portretowe, które ewoluowały w fotografię ślubną. Dzięki sukcesowi na arenie fotografii ślubnej i fotografii portretowej fotografka zebrała środki na lepszy sprzęt fotograficzny oraz zagraniczne podróże.