Najgorsza linia lotnicza świata na zdjęciach Arthura Mebiusa

Od kilku lat państwowy przewoźnik Korei Północnej dzierży laur najgorszej linii lotniczej na świecie. Air Koryo jako jedyna otrzymała w opiniotwórczym rankingu Skytrax jedną na pięć możliwych gwiazdek. Holenderski fotograf Arthur Mebius postanowił pokazać, jak podróżuje się koreańską linią lotniczą. Swoje przeżycia opisał w książce "Dear Sky. The planes and people of North Korea’s Airline".

