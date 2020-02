Najlepsze aplikacje mobilne do edycji zdjęć

Efekt rozmycia tła, zmiana ostrości, najróżniejsze filtry. Aplikacje mobilne pozwalają dokonać edycji zdjęć za pomocą kilku prostych kliknięć bez potrzeby instalacji skomplikowanego oprogramowania. Instalacja bardzo często jest darmowa lub kosztuje grosze i stanowi doskonałe narzędzie do retuszowania zdjęć oraz nadania im profesjonalnego wykończenia.

Ponieważ aplikacje uzyskują dostęp do naszej prywatnej biblioteki fotografii, warto zadbać o bezpieczeństwo. Przede wszystkim aplikacje należy instalować bezpośrednio ze sklepu naszego urządzenia mobilnego, a nie z przypadkowych stron internetowych.

Warto również wybierać programy cieszące się opinią wśród internautów. Dla pełni bezpieczeństwa można zainstalować sieć VPN, która poprzez wirtualną zmianę adresu IP, czyni smartfon niewidocznym dla hakerów. W ten sposób nikt nie uzyska dostępu do naszych prywatnych fotografii ani innych danych przechowywanych w telefonie. Przedstawiamy listę kilku bezpiecznych i wartych uwagi aplikacji mobilnych do edycji zdjęć:

Pixlr

Darmowy edytor zdjęć Pixlr jest jednym z najpotężniejszych w telefonie komórkowym, proponuje ponad 2 miliony kombinacji efektów i filtrów, które pozwalają edytować każde zdjęcie z profesjonalnym wynikiem. Aplikacja umożliwia regulację kolorów, automatyczne lub ręczne ulepszenie selfie, dostosowanie tła, dodanie ramki oraz na koniec bezpośrednie udostępnienie zdjęcia w mediach społecznościowych.

Snapseed

Przy pomocą Snapseed można łatwo edytować zdjęcia i uzyskać niemal profesjonalny efekt. Aplikacja oferuje wszystkie klasyczne narzędzia takie jak regulacja jasności, modyfikacja nasycenia i ciepła, aby poprawić ogólny kontrast zdjęć. Można stworzyć własne filtry, a następnie je zapisać i w przyszłości używać za pomocą jednego kliknięcia. Snapseed posiada również popularną opcję rozmycia tła i wyostrzenia pierwszego planu, bez konieczności posiadania telefonu z taką funkcją.

Afterlight

Aplikacja dająca ogromny efekt, a jednocześnie bardzo prosta. Afterlight proponuje regulację obrazu, 59 filtrów i 66 efektów, dzięki którym można wybrać najlepszą gamę kolorów. Po zakończeniu edycji istnieje opcja zmiany rozdzielczości i przesłania fotografii bezpośrednio do mediów społecznościowych.

Prisma Photo Editor

Służy do zamiany fotografii w obrazy i artystyczne rysunki. Aplikacja posiada największą kolekcję różnych stylów artystycznych do wyboru, w bibliotece filtrów Prisma znaleźć można ponad 300 stylów graficznych. Prisma wypuszcza nowy filtr artystyczny każdego dnia, odd czasu do czasu wydawane są również specjalne style, na przykład przy okazji świąt. Po zastosowaniu filtrów artystycznych rezultat można standardowo dostosować za pomocą narzędzi do ulepszania obrazu, takich jak ekspozycja, ostrość, kontrast, jasność.