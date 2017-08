Najlepsze czarno-białe fotografie dzieci - Polacy zdobywają wyróżnienia

Ogłoszono pierwszą część wyników konkursu fotograficznego "Annual International Photo Contest in B&W Child Photography 2017", poświęconego czarno-białej fotografii przedstawiającej dzieci. Zwycięzcę głównej nagrody poznamy w lutym 2018 roku. Tymczasem można zgłaszać fotografie do drugiej części konkursu do 30 grudnia 2017 roku. Dyskusyjna pozostaje kwestia tworzenia konkursów o tak wąskiej tematyce, jednak dla nas to przede wszystkim okazja do zaprezentowania imponującej galerii zdjęć wraz z kilkoma wskazówkami.



Tradycyjnie przypominamy porady Marli Carter. Zobacz świat w czerni i bieli. Kiegdyś wszystkie zdjęcia były bez wyjątku czarno-białe. A nawet po wynalezieniu barwnej kliszy fotografia czarno-biała wcale nie została zarzucona. Takie zdjęcia mają klasyczny charakter. Na dodatek pasują do każdego wystroju wnętrza i można je dowolnie zestawiać, budując z nich spójnie wyglądającą kolekcję. W realnym świecie rzadko się zdarza, by moje dzieci włożyły na siebie ubrania w pasujących kolorach. A gdybym miała przebierać dzieciaki za każdym razem, gdy zechcę sięgnąć po aparat, to niemal nigdy nie robiłabym zdjęć. Prawda wygląda tak, że same sobie wybierają stroje i raczej nie czynią tego z myślą o fotogenicznym wyglądzie! Robiąc zdjęcia czarno-białe, można się o to nie martwić. Przy oglądaniu takich zdjęć uwaga widzów nie koncentruje się na ubraniach dzieci, lecz na tym, co one robią.