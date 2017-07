Najlepsze darmowe programy do edycji zdjęć

Oprogramowanie do obróbki zdjęć nie musi być drogie. Fotograf, nawet zaawansowany i wymagający wcale nie musi płacić kilku tysięcy złotych za Photoshopa, ani opłacać regularnego abonamentu, aby po prostu skutecznie obrabiać zdjęcia na całkiem zaawansowanym poziomie. Istnieje wiele ciekawych narzędzi dostępnych zupełnie za darmo. Niniejszy przewodnik powstał specjalnie po to, abyście zorientowali się, jakie możliwości oferują Wam narzędzia, za które nie trzeba zapłacić ani grosza. Jeżeli jeszcze bliżej nie interesowaliście się tym tematem, to zapraszamy, zajrzyjcie. Możecie się zdziwić.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Wprowadzenie