Najlepsze fotografie architektury z całego świata. Finaliści konkursu Arcaid Images Architectural Photography Awards 2017

Każda edycja konkursu Arcaid Images Architectural Photography Awards daje szansę zobaczenia najlepszych fotografii architektury z całego świata. Nie inaczej jest w tym roku – zaprezentowana przez organizatorów lista 20 najlepszych zdjęć zwraca uwagę na różnorodność sposobów widzenia budowli i kunszt autorów.

Z jednej strony znajdziemy tu szklany biurowiec Samsung Electronics HQ w San Jose, z drugiej – plac zabaw przy muzeum Sumida Hokusai w Tokio. Na zdjęciach można również zobaczyć budowle zlokalizowane m.in. w Chinach, Republice Południowej Afryki czy w Bangkoku. Prace zostały wyróżnione w czterech kategoriach: na zewnątrz (exterior), wnętrza (interior), świadomość miejsca (sense of place) i budynki w użyciu (building in use).