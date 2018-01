Najlepsze fotografie ślubne wyłonione w konkursie MyWed Award 2017 dostarczają wielu wzruszeń

Do każdego tematu fotograficznego można podejść tak, że stanie się obrazem kiczu lub będzie zachwycał widzów. Uczestnicy wyróżnieni w konkursie MyWed Award 2017 przeznaczonym dla fotografów ślubnych udowadniają, że to co dla wielu wydaje się nieciekawą tematyką, zależy tylko i wyłącznie od fotografa. Ich zdjęcia za każdym razem wzbudzają emocje – bawią, wzruszają, a także skłaniają do refleksji.

