Najlepsze miejsca na sesje ślubne. Galeria zdjęć konkursu Best of the Best Destination Photo Contest

Konkursy fotografii ślubnej organizowane przez Junebug Weddings mają kilka odsłon. Jedną z nich jest wybór najlepszych zdjęć ślubnych ze względu na miejsce ich powstania. Prezentujemy galerię zwycięskich zdjęć konkursu Best of the Best Destination Photo Contest. Mamy nadzieję, że poznanie twórczości innych fotografów zainspiruje Was do tworzenia własnych niepowtarzalnych ujęć.

Od romantycznych Włoch po surową Islandię – wszystkie zwycięskie ujęcia przedstawiają zapierające dech w piersiach sceny. Większość zdjęć została wykonana w popularnych miejscach turystycznych: na najpiękniejszych plażach, majestatycznych szczytach, wśród bujnych lasów i kaskadowych wodospadów. Część nagrodzonych fotografii prezentuje podejście bardziej kulturowe i przedstawia pary w miejscach, z których pochodzą.