Najlepsze modelki w sesji zdjęciowej z okazji 90. urodzin Myszki Miki

Z okazji okrągłych urodzin Myszki Miki - kultowej postaci Disney’a, najbardziej rozchwytywane modelki stanęły przed obiektywem duetu fotograficznego Luigi & Iango. Powstały bardzo ciekawe fotografie, których głównym motywem są rozpoznawalne na całym świecie uszy.

Inspirująca, ze świetnymi pomysłami sesja zdjęciowa została opublikowana na serii okładek Chaos Magazine, na których zobaczymy siostry Gigi i Bellę Hadid, Karen Elson, Carę Taylor, Shanelle Williams i Vittorię Cerretti.



W świecie fotografii obecnie tworzy kilka mistrzowskich duetów, taki jak choćby Mert Alas i Marcus Piggot, czy Inez van Lansweerde i Vinoodh Matadin. Zaliczyć do nich z pewności należy Luigi Murenu i Iango Henzi.

Luigi Murenu pochodzi z Sardynii i w świecie mody zaczynał w wieku 18 lat jako fryzjer. Gdy przeniósł się do Paryża, pracował dla najlepszych fotografów w branży: Richarda Avedona, Irvinga Penna, Stevena Meisela, Craiga McDeana i Stevena Kleina. To oni byli jego mentorami.

Natomiast Iango Henzi był tancerzem do 23 roku życia, gdy w wyniku wypadku doznał kontuzji. Balet wymaga niezwykłej dyscypliny i dbałości o szczegóły, więc gdy rozpoczynał swoją przygodę z fotografią, podszedł do nauki sztuki fotografii z takim samym zaangażowaniem, jak do nauki tańca.

W jednym z wywiadów, zapytani o największe wyzwania współczesnego rynku fotografii mody, Murenu odpowiada:

"Myślę, że jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed nami, to dostarczenie oczekiwanej przez nas jakości i piękna w wykonanych zdjęciach, w bardzo krótkim terminie. Wszystko teraz jest takie szybkie i wymagające, z niewielkim marginesem dla kreatywnego podejścia i mniejszą troską o piękno sztuki i marzenia artystów. W naszej pracy ważne jest, aby jakość i nasza artystyczna wizja nie były w konflikcie."

Natomiast na pytanie jak wygląda praca w duecie, fotograf dodaje: "Iango jest bardzo precyzyjny. Jest zdyscyplinowany i skupiony na pracy, jaką wykonuje przy oświetleniu. Ja jestem o wiele bardziej impulsywny. Mogę zdecydować w ostatniej chwili i zaproponować coś innego na włosy czy makijaż modelki, a nawet zmienić nastrój ujęcia. Ale robimy te rzeczy razem, nie ma żadnych sztuczek. Łączymy się aby tworzyć; jesteśmy dwiema osobami w jednej duszy, z jednym poglądem."

Modelki w sesji zdjęciowej z okazji 90. urodzin Myszki Miki