Najlepsze sportowe zdjęcia - wyniki Polskiego Konkursu Fotografii Sportowej

Rekordowa liczba zdjęć spłynęła w tym roku do organizatorów IV edycji Polskiego Konkursu Fotografii Sportowej. Spośród nich jury wybrało najlepsze tegoroczne zdjęcia sportowe w Polsce. "Dominowały jak zawsze zdjęcia tradycyjnych sportów, głównie piłki nożnej, ale wiele wartościowych ujęć prezentowało sport młodzieżowy, amatorski czy całkowicie niszowe dyscypliny. Oglądanie tych niebanalnych zdjęć to była czysta przyjemność" - mówi Marcin Kądziołka, właściciel firmy Press Photo Center i współorganizator konkursu.

"Zdjęć było dużo więcej niż rok temu i były bardziej wartościowe i ciekawsze. Widzę progres, a to oznacza, że chcemy fotografować sport i robimy to coraz lepiej - mówi Jerzy Kleszcz, który zasiadał w jury PKFS. Również Paweł Sławski z Grupy ONET – RAS POLSKA podkreśla, że w tegorocznej edycji członkowie jury mieli trudny orzech do zgryzienia. "Zawodowcy byli przez nas wyjątkowo surowo oceniani, nie pobłażaliśmy też amatorom, którzy prezentowali wysoki poziom, zresztą jak co roku ich zdjęcia to miód na nasze serce" - przyznaje Paweł Sławski.