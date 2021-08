Najlepsze zdjęcia astronomiczne w 2021 roku

Konkurs fotograficzny organizowany przez Królewskie Obserwatorium Astronomiczne w Wielkiej Brytanii to największe zawody na świecie dla pasjonatów fotografowania kosmosu - Teraz organizatorzy ogłosili tzw. shortlists, czyli fotografie zakwalifikowane do ścisłego finału tego ważnego konkursu fotograficznego.



Shortlist konkursu fotograficznego Royal Observatory Astronomy Photographer of the Year 2021

Coroczny konkurs fotograficzny Royal Observatory Astronomy Photographer of the Year ma na celu poszerzenie ludzkiego zrozumienia przestrzeni kosmicznej i jej eksploracji. Zawody połączone są z coroczną wystawą organizowaną w Narodowym Muzeum Greenwich. Tegoroczna edycja jest organizowana przy współpracy z magazynem BBC Sky at Night Magazine. Na razie organizatorzy podzielili się częścią najlepszych, zgłoszonych dotychczas prac, a ostatecznych zwycięzców poznamy 16 września 2021 roku. Dwa dni później zostanie otwarta wystawa podsumowująca ten konkurs fotograficzny.