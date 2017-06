Najlepsze zdjęcia psów - galeria zwycięskich fotografii konkursu Dog Photographer of the Year

Prestiżowy Konkurs fotograficzny „Dog Photographer of the Year” organizowany już po raz piąty przez główną organizację kynologiczną w Wielkiej Brytanii Kennel Club, został rozstrzygnięty. Na konkurs zgłoszono kilkanaście tysięcy fotografii z ponad 90 krajów, co czyni go największym i najbardziej popularnym konkursem fotografii psów na świecie.

