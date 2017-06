Najlepsze zdjęcia wykonane telefonem - iPhone Photography Award 2017 - galeria zdjęć

"iPhone stał się jednym z najważniejszych, zmieniających świat produktów w historii" – powiedział dyrektor generalny Apple, Tim Cook. Tego samego zdania jest Annie Leibovitz, autorka ostatniego zdjęcia Johna Lennona, portretu Demi Moore w ciąży czy fotografii Królowej Elżbiety - wyciągając z kieszeni swojego iPhona stwierdziła, iż to jest właśnie "codziennego użytku aparat naszych czasów". iPhone to ważne narzędzie dla wielu cenionych fotografów, są tacy, których naprawdę zachwycają możliwości przetwornika obrazu. Należą do nich m.in. fotografowie sportowi Brad Mangin i Nick Laham, których zdjęcia trafiły na pierwszą stronę New York Timesa. To nie pierwszy raz, kiedy Times wykorzystuje materiały uzyskane w ten sposób. W 2010 roku redakcja promowała reportaż Damona Wintera , który zdjęcia wysyłał prosto z Afganistanu. Równie udane rezultaty - w podobnie wymagających warunkach - zapewnił także jeden z fotografów Associated Press