Najlepsze zdjęcia wykonane XIX-wieczną techniką fotograficzną. Zobacz niezwykłą galerię konkursu Wet Plate Collodion 2018

Siedemdziesięciu pięciu fotografów z 19 krajów zajmujących się techniką Wet Plate Collodion (mokry kolodion) zgłosiło ponad 200 zdjęć do inauguracyjnego konkursu Wet Plate Collodion 2018. Nagrodę główną zdobył Paul Barden za fotografię przedstawiającą roślinę kokornak, którą hoduje na swojej 22-akrowej farmie, a sfotografowaną w domowym studio. Najlepsze konkursowe zdjęcie udowadnia, że nie trzeba daleko podróżować, aby stworzyć piękną kompozycję.

Odkryta przez Fredericka Scotta Archera w 1851 roku technika fotografii na szkle zwana Wet Plate Collodion (mokry kolodion) zastąpiła proces fotograficzny zwany dagerotypem. Jest techniką bardzo wymagającą, a jej efekty są często nieprzewidywalne. Właśnie ten aspekt sprawia, że spotyka się ona z coraz większym zainteresowaniem i przeżywa obecnie swój renesans. Znajduje się w opozycji do fotografii cyfrowej, rządzi się swoimi własnymi prawami oraz uczy cierpliwości i pokory.

