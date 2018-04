Najlepsze zdjęcia z narodzin. Galeria nagrodzonych fotografii konkursu The International Association of Professional Birth Photographers 2018

Międzynarodowe stowarzyszenie zawodowych fotografów zajmujących się narodzinami (ang. The International Association of Professional Birth Photographers IAPBP) po raz siódmy ogłosiło zwycięzców konkursu fotograficznego poświęconego porodom. Prezentujemy galerię nagrodzonych fotografii, ukazujących surowe piękno porodu.





"Coroczny konkurs The International Association of Professional Birth Photographers IAPBP odgrywa nie tylko rolę w uświadamianiu istnienia gatunku fotografii porodowej, ale stanowi też istotny wkład w dzieło polepszenia warunków narodzin. Inspiruje i zachęca nas do pogłębiania wiedzy o możliwych rodzajach porodów, które są najbezpieczniejsze i najlepiej odpowiadają nam i naszym rodzinom.