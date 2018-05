Najlepsze zdjęcia zaręczynowe wybrane w konkursie The Best Engagement Photos of The Year 2018

Trwa właśnie sezon ślubny – kolejny pracowity okres dla fotografów. Portal Junebug Weddings to strona, która towarzyszy w przygotowaniach wielu Parom Młodym i ich gościom, a także prezentuje znakomite zdjęcia związane z tym najważniejszym dniem w życiu. Nie ogranicza się jedynie do ślubu i przygotowań weselnych, ale towarzyszy zakochanym także zanim staną na ślubnym kobiercu. Najnowsza odsłona laureatów konkursu The Best Engagement Photos of The Year 2018 zgromadziła 50 fotografów, którzy w wyjątkowy sposób uchwycili miłość łącząca zaręczoną parę.

Jury nie miało łatwego zadania – musiało ograniczyć zbiór niemal 6000 fotografii do 50 najlepszych. W swojej decyzji kierowało się chęcią wyselekcjonowania zdjęć, które ukazują charakter pary i przedstawiają autentyczne uczucia. Pomagają w tym nie tylko scenerie, ale również zaproszenie do sesji domowych pupilów czy wykorzystanie ulubionych pojazdów. Miejsca, w których były wykonywane zdjęcia są zachwycające i trzeba przyznać, że często fotografowie mieli naprawdę sporo szczęścia. Przykładem jest Danelle Bohane, której udało się sfotografować parę na tle podwójnej tęczy.