Najlepsze zdjęcie gwiazdy innej niż nasze Słońce

Czy zastanawiało Was kiedyś, jak naprawdę mogą wyglądać inne gwiazdy, niż nasza? Słońca odległych światów: karły, olbrzymy, nadolbrzymy, czy cefeidy? Ogromne odległości, w jakich znajdują się te nawet najbliższe nam ciała niebieskie wyklucza możliwość szczegółowego fotografowania ich w sposób tradycyjny. Od czego jednak mamy naukę? Grupa astronomów Europejskiego Obserwatorium Południowego korzystająca z zespołu teleskopów VLT wykonała najlepszą jak dotąd fotografię gwiazdy Antares w gwiazdozbiorze Skorpiona.

Szał związany z niedawnym całkowitym zaćmieniem Słońca (zwanym też Wielkim Amerykańskim Zaćmieniem Słońca – z uwagi na to, że można było je obserwować niemal wyłącznie z terenów USA) nieco opadł. Warto więc zainteresować się również innymi ciałami niebieskimi, tym bardziej, że jest ku temu wspaniała okazja. Grupie astronomów udało wykonać najbardziej szczegółową jak dotąd fotografię gwiazdy niebędącej naszym własnym Słońcem. I biorąc pod uwagę, że obiekt ten znajduje okrągłe 550 lat świetlnych od Układu Słonecznego, to jest to naprawdę imponujący rezultat. "Modelem" został Antares – widzialny również gołym okiem czerwony nadolbrzym, najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Skorpiona, której średnica jest 883 razy większa od średnicy naszego Słońca.