Najmniejszy i najlżejszy pełnoklatkowy aparat Sony A7C

Firma Sony powiększa swoją ofertę sprzętu fotograficznego o trzy nowe produkty: pełnoklatkowy korpus A7C (model ILCE-7C), obiektyw zmiennoogniskowy FE 28–60 mm F4–5.6(model SEL2860) i lampę błyskową HVL-F28RM.

Sony A7C to najmniejszy i najlżejszy pełnoklatkowy korpus na świecie[i]. Ten miniaturowy model ma najbardziej zaawansowane funkcje, takie jak wysokiej klasy system AF (autofokus) czy nagrywanie filmów o wysokiej rozdzielczości 4K[ii]. Łącząc go z najmniejszym i najlżejszym na świecie[iii] zmiennoogniskowym obiektywem standardowym FE 28–60 mm F4–5.6, można stworzyć wyjątkowo poręczny i uniwersalny system zapewniający pełny potencjał obrazu pełnoklatkowego. Niezwykle miniaturowa lampa błyskowa HVL-F28RM wprowadza natomiast nowe środki fotograficznej ekspresji, między innymi dzięki inteligentnemu sterowaniu światłem w powiązaniu z funkcją wykrywania twarzy przez aparat[iv].

— Pragniemy tworzyć najlepsze możliwe narzędzia spełniające potrzeby naszych klientów — mówi Yann Salmon Legagneur, dyrektor ds. marketingu produktu w dziale Digital Imaging Sony Europe. — Nowy korpus A7C i zmiennoogniskowy obiektyw FE 28–60 mm F4–5.6 łączą wiele najbardziej zaawansowanych technologii Sony w nowatorską konstrukcję będącą najmniejszym i najlżejszym na świecie zestawem pełnoklatkowego aparatu z obiektywem. Ich choć mieszczą się na dłoni, zapewniają cały potencjał pełnoklatkowego systemu, otwierając przed twórcami mnóstwo nowych możliwości.

Sony A7C: cały potencjał pełnej klatki w miniaturowym korpusie

A7C to zdumiewająco lekki i miniaturowy korpus łączący jakość obrazu z pełnoklatkowego przetwornika Sony, zaawansowane możliwości systemu AF i uniwersalne funkcje do nagrywania filmów. Wyposażono go w wykonany w technologii BSI, pełnoklatkowy (35 mm) przetwornik CMOS Exmor R™ o efektywnej rozdzielczości około 24,2 megapiksela oraz procesor obrazu BIONZ X™. Urządzenie odznacza się wysoką czułością i rozdzielczością, szerokim, 15‑stopniowym[v]zakresem dynamicznym i dużą szybkością przetwarzania obrazu.

Aparat A7C ma wymiary 124,0 x 71,1 x 59,7 mm i waży 509 g[vi], jest więc równie mały i lekki, jak model APS-C[vii], i zaledwie o 1% cięższy od korpusu A6600. Dzięki udoskonalonemu, wbudowanemu w korpus 5-osiowemu systemowi stabilizacji obrazu, zmodernizowanemu modułowi migawki i konstrukcji typu monocoque — stosowanej zazwyczaj w samochodach i samolotach — A7C jest najmniejszym i najlżejszym pełnoklatkowym korpusem na świecieii. Mimo tak małych wymiarów obudowy system stabilizacji zapewnia kompensację drgań będącą odpowiednikiem 5 stopni EV[viii], co ułatwia uzyskanie pięknych zdjęć bez statywu. Pojemny akumulator NP-FZ100 daje z kolei zapas energii na zrobienie największej na rynku[ix] liczby zdjęć: 740[x] z użyciem monitora LCD lub 680xi z użyciem wizjera. W rezultacie nowy aparat doskonale sprawdzi się na długich sesjach zdjęciowych.

Nadzwyczajna jakość obrazu z pełnoklatkowego przetwornika

Nowy korpus A7C łączy wysoką rozdzielczość z niskim poziomem szumu i zapewnia doskonałą jakość obrazu przy każdym ustawieniu czułości. Idealnie nadaje się do fotografowania i filmowania na co dzień, a także do wykonywania portretów i utrwalania obrazów przyrody, sportu, życia ulicy itp. Maksymalna czułość w standardowym zakresie wynosi ISO 51 200. Zakres ten można rozszerzyć do ISO 50–204 800[xi], na przykład by robić zdjęcia w słabym oświetleniu. Aby zapewnić naturalny wygląd przejść tonalnych, aparat A7C obsługuje również 16-bitowe przetwarzanie i 14-bitowy format wyjściowy RAW[xii].

Zaawansowany system AF

Oparty na sztucznej inteligencji system śledzenia w czasie rzeczywistym Real-time Tracking[xiii] automatycznie utrzymuje dokładną ostrość, gdy przycisk spustu migawki jest wciśnięty do połowy. Do przycisku własnego można obecnie przypisać ustawienie "Włącz śledzenie + włącz AF". Pozwala to uaktywnić oba systemy przez naciśnięcie przycisku AF-ON. Dodatkowo, jeśli w menu aparatu włączona została funkcja "Śledzenie dotykiem", żądany obiekt można wskazać przez dotknięcie go na ekranie aparatu, zarówno podczas fotografowania, jak i filmowania. Aparat A7C jest również wyposażony w system Real-time Eye AF służący do ustawiania ostrości na oko człowieka lub zwierzęcia[xiv] — szybko i dokładnie[xv]. Kiedy włączone jest śledzenie w czasie rzeczywistym (i ustawienie "Priorytet twarzy/oczu w AF"), aparat wykrywa twarz i oko człowieka i z bardzo dużą dokładnością, w czasie rzeczywistym, ustawia na nie ostrość.

Wyposażenie korpusu A7C obejmuje szybki, pokrywający duży obszar, niezawodny system AF. Tworzą go 693 umieszczone w płaszczyźnie ogniskowej pola AF wykrywające fazę, które pokrywają około 93% kadru, oraz 425 pól AF wykrywających kontrast.

Nowy mechanizm migawki aparatu A7C i ulepszony system przetwarzania obrazu umożliwiają zdjęcia seryjne z szybkością do 10 kl./s[xvi], ze śledzeniem ostrości i ekspozycji. Zdjęcia seryjne można też wykonywać z szybkością do 8 kl./sxvii, podglądając obraz na żywo w wizjerze lub na monitorze. Dzięki minimalnemu opóźnieniu wyświetlania możliwe jest nawet uchwycenie szybkiego ruchu. Jedna seria może zawierać około 223 obrazów JPEG (Wysoka L), 115 skompresowanych obrazów RAW lub 45 nieskompresowanych obrazów RAW[xvii]. System AF działa niezawodnie i dokładnie nawet przy jasności –4 EV[xviii]. Funkcje te ułatwiają dokładne uchwycenie szybko poruszających się obiektów.

Większe możliwości filmowania

Indywidualny odczyt wszystkich pikseli pełnoklatkowej matrycy bez ich łączenia w grupy pozwala uzyskać ponad dwa razy więcej[xix] danych, niż potrzeba do utrwalenia obrazu filmowego 4K (QFHD: 3840 x 2160)iii. Dane te są przekształcane poprzez oversampling na materiał 4K o wyjątkowej szczegółowości i głębi. Korpus A7C obsługuje też format HDR (HLG[xx]), profile S-Log/S-Gamut, nagrywanie w zwolnionym i przyspieszonym tempie, nagrywanie filmów Full HD z szybkością 120 kl./siii oraz inne zaawansowane funkcje pozwalające tworzyć wyjątkowe materiały wideo o wysokiej jakości.

Aparat A7C pozwala automatycznie ustawiać ostrość na oko filmowanej osoby przy użyciu systemu Real-time Eye AF. Oko jest wówczas śledzone automatycznie, z dużą dokładnością i niezawodnością, zatem użytkownik może skupiać się na obrazie, a nie ostrości. Menu aparatu zawiera siedem ustawień szybkości przejścia AF oraz pięć ustawień czułości zmiany obiektu AF. Podczas nagrywania filmów można także używać funkcji śledzenia dotykiem.

Aparat A7C ma otwierany na bok ekran LCD z regulacją nachylenia, przydatny do autoportretów, ujęć znad głowy lub znad samej ziemi i innych zastosowań. Przycisk MOVIE został przeniesiony na górę aparatu, jest więc łatwiej dostępny przy nagrywaniu ujęć autoportretowych. Aby nagranie stanowiło harmonijną całość, aparat A7C zapewnia także wysoką jakość rejestrowanego dźwięku. Do stopki Multi Interface Shoe (MI) dodano cyfrowe łącze audio. Pozwala ono bezpośrednio doprowadzić do stopki cyfrowy sygnał audio z podłączonego mikrofonu ECM-B1M lub zestawu adaptera XLR XLR-K3M, by w rezultacie uzyskać czystsze i wyraźniejsze nagrania. Tak jak w przypadku innych akcesoriów do stopki MI, nie są wymagane przewody i akumulatory, zatem użytkownik ma pełną swobodę pracy. Dostępne jest też gniazdo mikrofonowe oraz gniazdo słuchawkowe, które umożliwia dokładną kontrolę nagrywanego dźwięku. W przypadku nagrywania filmu w układzie pionowym aparat zapisuje odpowiednie metadane, dzięki czemu przesłany do smartfona film można odtwarzać i edytować pionowo.

Zaprojektowany do niezawodnego działania

Aparat A7C jest zaprojektowany z myślą o użytkownikach. Ma duży, 3,0-calowy ekran dotykowy LCD o rozdzielczości około 921 tysięcy pikseli, który zapewnia optymalną widzialność obrazu nawet intensywnym świetle dziennym i pozwala używać funkcji dotykowych. Do podglądu obrazu można także używać wizjera elektronicznego XGA OLED Tru-Finder™ o rozdzielczości około 2,35 mln pikseli. Aparat A7C ma różne funkcje upraszczające obsługę, między innymi przyciski Fn o wybieranym przez użytkownika działaniu. Jest też odporny na pył i wilgoć[xxi], można więc używać go nawet przy złej pogodzie.

Aby uprościć pracę, zapewniono funkcje łączności bezprzewodowej. Aparat można więc połączyć z siecią Wi-Fi, by następnie przesłać[xxii] zdjęcia i filmy bezpośrednio do smartfona lub tabletu w celu ich udostępnienia, przejrzenia lub zapisu. Zgodność ze standardem 11ac oznacza, że oprócz standardowego pasma 2,4 GHz do przesyłania danych może też służyć pasmo 5 GHz (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)[xxiii]— stabilniejsze, szybsze i odporniejsze na zakłócenia. Aparat ma również złącze USB Type-C® zgodne ze standardem USB SuperSpeed 5 Gb/s (USB 3.2). Umożliwia ono szybkie przesyłanie obrazów, gdy aparat jest zdalnie sterowany z komputera, oraz zasilanie z zewnętrznego powerbanku.

Nowy obiektyw FE 28–60 mm F4–5.6: najmniejszy i najlżejszy na świecieiv obiektyw zmiennoogniskowy do korpusów pełnoklatkowych zapewniający wysoką jakość obrazu

Nowy FE 28–60 mm F4–5.6 to najmniejszy i najlżejszy na świecieiv zmiennoogniskowy obiektyw standardowy. Dzięki dobrym parametrom optycznym zapewnia on wysoką rozdzielczość odwzorowania całego obrazu z pełnoklatkowej matrycy. Optymalna konfiguracja trzech soczewek asferycznych skutecznie kompensuje aberracje w pełnym zakresie ogniskowych i pozwala uzyskać wysoką rozdzielczość całego kadru. Minimalna odległość od fotografowanego obiektu wynosi od 0,3 m (min. ogniskowa) do 0,45 m (maks. ogniskowa), co tworzy dobre warunki do zdjęć zbliżeniowych. Obiektyw doskonale sprawdzi się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i przy nagrywaniu materiału do wideobloga z użyciem uchwytu lub gimbala.

Obiektyw ma 66,6 mm średnicy, 45 mm długości i 167 g wagi. Jego optymalna konstrukcja optyczna i mechaniczna, w tym system wysuwania, zapewniają niezrównaną miniaturyzację i lekkość. Taki obiektyw można stale nosić ze sobą i używać go do najróżniejszych celów, od prostych, codziennych fotek po portretowanie, utrwalanie krajobrazów i dokumentowanie podróży. W połączeniu z korpusem A7C nowy model tworzy najmniejszy i najlżejszy na świecie zestaw pełnoklatkowego aparatu z obiektywemi odznaczający się bardzo dobrymi właściwościami. Mimo tak małych wymiarów i wagi obiektyw FE 28–60 mm F4–5.6 jest odporny na pył i wilgoćxxii i pozwala używać filtrów 40,5 mm.

Zastosowany w obiektywie FE 28–60 mm F4–5.6 silnik liniowy zapewnia szybkość i dokładność działania automatyki ostrości, niezbędną do pracy systemów Real-time Tracking i Real-time Eye AF. Wewnętrzny mechanizm ustawiania ostrości sprawia, że obiektyw zachowuje stałą długość przy zmianach ostrości i zdjęciach zbliżeniowych. Ułatwia to nagrywanie różnego rodzaju ujęć, od zwykłych filmów po materiały do wideobloga.

Nowa HVL-F28RM: miniaturowa lampa błyskowa sterująca mocą błysku w powiązaniu z funkcją wykrywania twarzy przez aparatv

HVL-F28RM to miniaturowa lampa błyskowa, która w połączeniu z aparatami bezlusterkowymi Sony tworzy kompaktowy, poręczny system. Cechuje ją niezawodne, stabilne działanie, jakie zapewnia tylko oryginalny produkt Sony. W porównaniu z modelem HVL-F32M lampa HVL-F28RM ma o 12% mniejszą objętość i o 7% mniejszą wagę. Jest zwarta i łatwa w użyciu, a dzięki swoim możliwościom i solidności spełni potrzeby zarówno zawodowych twórców treści, jak i zaawansowanych amatorów.

Lampa HVL-F28RM ma liczbę przewodnią 28[xxiv]. Optymalizuje emisję światła i jest przystosowana do ciągłej pracy, dzięki czemu nie przeszkodzi użytkownikowi w realizacji sesji zdjęciowej. Jej stabilne, bezprzewodowe łącze radiowe umożliwia między innymi sterowanie wieloma lampami. Nowością w tym modelu jest zaawansowana technologia sterowania mocą błysku w powiązaniu z funkcją wykrywania twarzy przez aparatv. W przypadku użycia kompatybilnego aparatu lampa automatycznie uwzględnia światło padające na twarz fotografowanej osoby i światło zastane, by w rezultacie zapewnić naturalną, realistyczną kolorystykę twarzy. Kompensację błysku, względną moc błysku i inne szczegółowe parametry można regulować bezpośrednio ze zgodnego aparatu[xxv]. Jeśli do przycisku własnego na aparacie została przypisana funkcja wyświetlania parametrów lampy, użytkownik może wybierać ustawienia, patrząc przez wizjer. Parametry lampy pojawiają się w tym samym języku co inne wskazania na aparacie.

Nowo opracowana metalowa podstawa stopki z mocnym obramowaniem[xxvi] osłania także styki elektryczne i zwiększa odporność na uderzenia z każdego kierunku. W celu zwiększenia wytrzymałości stopka Multi Interface jest wykonana z metalu. Lampa HVL-F28RM ma odporną na pył i wilgoćxxii konstrukcję. Zamontowanie i zamocowanie lampy na korpusie A7C, A7S III, A7R IV lub A9 II zwiększa poziom odporności na pył i wilgoć i pozwala używać urządzenia w trudnych warunkach pogodowych.

Lampa HVL-F28RM jest także łatwa w obsłudze. Do minimum ograniczono zestaw elementów sterujących, pozostawiając jedynie przyciski zwiększania i zmniejszania mocy błysku, przycisk parowania, przycisk testu i dźwignię blokady. Światła nie brakuje nawet przy fotografowaniu w świetle odbitym. Kąt błysku można regulować, obracając głowicę lampy do jednej z ustalonych pozycji: 0, 20, 40, 60, 80 lub 120 stopni. Wyposażenie nowej lampy obejmuje też bezprzewodowy, radiowy system wyzwalania lamp. Jeśli zatem urządzenie zamontowane jest na współpracującym aparaciexxvi i sparowane z lampą zdalną, może służyć do niezawodnego wyzwalania błysków. Kiedy lampa HVL-F28RM pełni rolę nadajnika, pozwala sterować maksymalnie 15 lampami błyskowymi i/lub odbiornikami w 5 grupach[xxvii] na odległość do 35 metrów[xxviii] i zapewnia wyjątkową dokładność i uniwersalność przy kształtowaniu oświetlenia. Źródłem zasilania lampy HVL‑F28RM są dwie baterie alkaliczne LR6 (AA) lub akumulatory NiMH. Para nowych baterii alkalicznych wystarcza na sekwencję nawet 110 błysków (w trybie ręcznym 1/1, przy zasilaniu z baterii alkalicznych)xxix.

Dostępność

Nowy, miniaturowy korpus pełnoklatkowy A7C będzie dostępny od października 2020 r.

Obiektyw zmiennoogniskowy FE 28–60 mm F4–5.6 trafi do sprzedaży na początku stycznia 2021 r.

Pod koniec października pojawi się także zestaw zawierający miniaturowy korpus pełnoklatkowy A7C oraz obiektyw zmiennoogniskowy FE 28–60 mm F4–5.6.

Lampa HVL-F28RM trafi do sprzedaży zimą.

[i] Wśród pełnoklatkowych aparatów cyfrowych z wymiennymi obiektywami i wbudowanym w korpus mechanizmem optycznej stabilizacji obrazu, stan na wrzesień 2020 r. Badanie przeprowadzone przez Sony.

[ii] Do nagrywania filmów w formacie XAVC S wymagana jest karta pamięci SDHC/SDXC klasy 10 lub wyższej. Do nagrywania przy przepływności 100 Mb/s wymagana jest karta UHS klasy 3 lub wyższej.

[iii] Wśród wymiennych obiektywów zmiennoogniskowych do korpusów cyfrowych z pełnoklatkowym przetwornikiem obrazu (35 mm), stan na wrzesień 2020 r. Badanie przeprowadzone przez Sony.

[iv] Według stanu na wrzesień 2020 r. funkcja ta jest zgodna tylko z modelem A7C.

[v] Podczas fotografowania, warunki testowe Sony.

[vi] Z akumulatorem i kartą pamięci.

[vii] W porównaniu z wymiarami i wagą aparatu α6600 (120,0 x 66,9 x 59,0 mm / 503 g, z akumulatorem i kartą pamięci).

[viii] Norma Camera & Imaging Products Association. Tylko pochylenie/odchylenie. Obiektyw Planar T* FE 50 mm F1,4 ZA. Redukcja szumów przy długich czasach ekspozycji: wyłączona.

[ix] Wśród pełnoklatkowych, bezlusterkowych aparatów cyfrowych z wymiennymi obiektywami wyposażonych w system AF. Stan na wrzesień 2020 r. Badanie przeprowadzone przez Sony.

[x] Norma Camera & Imaging Products Association.

[xi] Możliwość rozszerzenia zakresu czułości ISO do 50–204 800 przy fotografowaniu i 100–102 400 przy filmowaniu.

[xii] Ograniczenie do 12 bitów podczas zdjęć seryjnych RAW z kompresją, przy fotografowaniu w trybie BULB i gdy włączona jest redukcja zakłóceń przy długich czasach ekspozycji.

[xiii] "Śledzenie" w menu.

[xiv] Tylko przy fotografowaniu.

[xv] Nie gwarantuje się dokładnego ustawiania ostrości na pewne obiekty w pewnych sytuacjach.

[xvi] Do 10 kl./s w trybie zdjęć seryjnych "Hi+"; do 8 kl./s w trybie "Hi". Wymagana jest karta pamięci SDXC zgodna z UHS-II. Warunki testowe Sony. Maksymalna liczba klatek na sekundę zależy od ustawień aparatu.

[xvii] Tryb ciągły "Hi+". Wymagana jest karta pamięci SDXC zgodna z UHS-II. Warunki testowe Sony.

[xviii] Odpowiednik ISO 100, obiektyw F2.0.

[xix] Przy nagrywaniu w formacie 24p; około 1,6x przy 30p.

[xx] Obrazy HDR (HLG) można wyświetlać, podłączając aparat bezpośrednio do telewizora Sony obsługującego odtwarzanie HDR (HLG).

[xxi] Nie gwarantuje się stuprocentowej odporności na pył i wilgoć.

[xxii] W smartfonie lub tablecie musi być zainstalowana aplikacja Imaging Edge Mobile w wersji 7.2 lub nowszej.

[xxiii] Modele sprzedawane w pewnych krajach i regionach obsługują wyłącznie sieci bezprzewodowe IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz). W pewnych krajach i regionach mogą obowiązywać ograniczenia w wykorzystaniu pasma 5 GHz.

[xxiv] 50 mm, przy ISO 100, w metrach.

[xxv] Informacji o zgodności funkcji należy szukać na stronach pomocy technicznej firmy Sony.

[xxvi] Złożony wniosek w sprawie zastrzeżenia projektu.

[xxvii] W trybie błysku grup. 3 grupy (A–C) w trybie błysku TTL lub ręcznego.