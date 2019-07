Najnowsza publikacja Szymona Brodziaka nagrodzona Złotym Medalem w prestiżowym konkursie w Paryżu

Polski fotograf Szymon Brodziak, należący do światowej czołówki artystów zajmujących się fotografią czarno-białą, ponownie zaskakuje i zdobywa kolejne międzynarodowe nagrody! Projekt jego nowego albumu „Jesteś tym, co widzisz" zdobył Złoty Medal (Book: Cover) oraz dwa Brązowe Medale (Book: Fine Art & Other) w prestiżowym konkursie PX3 Prix de la Photographie Paris 2019. Jury co roku wyróżnia najlepsze prace nadesłane przez fotografów z całego świata.

Nagroda, a przede wszystkim wieści o powstającym albumie, to wspaniała informacja dla fanów twórczości Szymona Brodziaka. Artysta ma na swoim koncie już kilka wydawnictw fotograficznych, które za każdym razem wyprzedają się co do ostatniego egzemplarza. Najpopularniejszym jest album "ONE" z 2014 roku, będący ponad 300-stronnicowym podsumowaniem ostatnich 15 lat jego kariery zawodowej i artystycznej. Publikacja ta ma szczególny charakter dla autora, ponieważ zawiera dedykację od June Newton, żony legendarnego Helmuta Newtona. Ten album również otrzymał Złoty Medal w konkursie Prix de Photographie Paris w kategorii Książka, jednak jego charakter był stricte fotograficzny. Reklama

"Jesteś tym, co widzisz" Szymon Brodziak Powstający album "Jesteś tym, co widzisz" to przedstawienie dorobku Brodziaka z zupełnie innej perspektywy - poprzez wnikliwe spojrzenie w proces twórczy artysty. Publikacja wzbogacona będzie tekstami, anegdotami, cytatami i materiałami backstage. Nigdy nie publikowane dotąd zdjęcia będą przeplatać się z ikonicznymi sesjami z minionych lat. Będzie o inspiracjach, muzie, synergii twórczej z zespołem oraz samym Szymonie jako artyście, który mówi przekornie: "Fotografia mnie nie interesuje". Za projekt graficzny nowej książki odpowiedzialny jest Piotr Marzol, artysta, grafik i wykładowca Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Poza tym, przy wydawnictwie pracują: Sławka Sadowska (teksty), Julita Mańczak (redakcja), Jerzy Sadowski (Art Director), Dawid Słowiński (backstage). Publikacja albumu "Jesteś tym, co widzisz" planowana jest na jesień 2019. Przedsprzedaż ruszy już za kilka tygodni, 1 sierpnia 2019, w Brodziak Gallery w Poznaniu i Warszawie oraz na oficjalnej stronie autora: www.szymonbrodziak.com

Autor: Materiały prasowe