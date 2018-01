Najnowsze projektory Canon LCOS do zastosowań instalacyjnych

Canon zaprezentował dziś sześć najnowszych projektorów do zastosowań instalacyjnych (SIs), rozszerzając linię kompaktowych urządzeń LCOS o wysokiej jasności i rozdzielczości WUXGA. Wśród nowych urządzeń znalazły się trzy modele lampowe – Canon XEED WUX7500, XEED WUX6700 i XEED WUX5800 – oraz trzy laserowe – Canon XEED WUX7000Z, XEED WUX5800Z i XEED WUX6600Z. Nowe projektory są kompatybilne z sześcioma obiektywami – także z najnowszym RS-SL06UW o superwysokiej rozdzielczości i ultra niskiej dystorsji.

Lampowe projektory Canon z najnowszej linii urządzeń charakteryzują się jasnością odpowiednio 5,800, 6,700 i 7,500 lumenów. Laserowe modele zaś mogą pochwalić się jasnością na poziomie 5,800, 6,600, i 7,000 lumenów. Wszystkie nowe konstrukcje wyposażono w nowy system optyczny AISYS 4.2, który we współpracy ze znakomitą technologią paneli LCOS zapewnia najwyższy poziom jasności obrazu. Panele LCOS posiadają wysoki współczynnik przysłony, dzięki czemu odstępy między pikselami są niewidoczne dla oka, a obraz jest ostry, szczegółowy i pozbawiony tzw. "efektu siatki", który występuje w projektorach LCD. Nawet wyjątkowo duże, projektowane na indywidualne potrzeby instalacje – np. w muzeum czy podczas dużych eventów – zachowują wyjątkową szczegółowość nawet podczas długich projekcji.

