Najpiękniejsze zdjęcia ptaków w 2019: Audubon Photography Awards

Zwycięzcy konkursu fotograficznego Audubon Photography Awards 2019 stworzyli niesamowite zdjęcia ptaków, a autorzy nagrodzonych zdjęć zostali wybrani spośród dwóch tysięcy fotografów z Ameryki Północnej.



Zdobywczynią głównej nagrody jest fotografka Kathrin Swoboda, której zdjęcie śpiewającego na zimnym poranku kosa z czerwonymi skrzydłami przyniosło nagrodę w wysokości 5000 dolarów. Na fotografii Swoboda uchwyciła "pierścienie pary" powstającej, gdy ptaki śpiewają swoje piosenki w zimnym porannym powietrzu. Zespół ekspertów złożony z sześciu sędziów ocenił pracę na podstawie jej jakości technicznej, oryginalności i walorów artystycznych i uznał ją za godną najwyższej nagrody.

Jedną z nowych konkursowych kategorii są rośliny, ważne dla ptaków. Ta inicjatywa podkreśla znaczenie rodzimych roślin dla dzikiej przyrody. W konkursie fotografowie mieli za zadanie uchwycić wyjątkowy związek, łączący ptaki z lokalnymi roślinami. Fotograf Michael Schulte zwyciężył w tej kategorii, pokazując piękne zdjęcie kacyka, wijącego gniazdo. Zdjęcie zrobione w San Diego pokazuje również, jak ważne są rośliny w środowisku miejskim.

Ptaki należą do tej grupy zwierząt, które z powodzeniem można fotografować zarówno w mieście jak i na obszarach wiejskich. Również pora roku nie wpływa w tak wielkim stopniu na obecność "modeli" (lub ich brak), jak ma to miejsce w przypadku ssaków czy choćby płazów. Nie znaczy to oczywiście, że miłośnicy bezkrwawych łowów z ptactwem w roli głównej nie muszą zmagać się z żadnymi trudnościami – wręcz przeciwnie! Opowieści zawodowych fotografów specjalizujących się w wykonywaniu zdjęć ptaków pełne są historii o tym, jak wyczerpująca potrafi być ich praca, a także jakiego wymaga doświadczenia, wiedzy i umiejętności.

