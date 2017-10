Najpiękniejsze zdjęcia wykonane pod wodą

Konkurs fotograficzny na zdjęcia wykonane pod wodą organizowany przez magazyn Scuba Diving od 13 lat to duże wyzwanie dla podwodnych strzelców. W tegorocznej edycji napłynęło ponad 2,5 tysiąca zdjęć, stawiając jury przed trudnymi decyzjami. Konkurs podzielony jest na cztery kategorie: Szeroki kąt, makro, fotografia koncepcyjna, aparat kompaktowy. Przyznawana jest też dodatkowa nagroda główna dla zwycięzcy całego konkursu.

W wodach wokół wyspy Noss na Szetlandach (Szkocja) byłem otoczony przez tysiące gniewnych ptaków, które w szale rzucały się na makrele. Morusy wznoszą się na wysokość dziesięciu lub piętnastu metrów nad powierzchnią wody, gdzie osiągają prędkość nawet stu kilometrów na godzinę, i skąd nurkują na głębokość rzędu piętnastu metrów, by złapać posiłek. Słyszałem, jak uderzają o wodę, a chwilę później pojawiały się tuż przed kamerą. Bez względu na obfitość łupu, zawsze istnieje rywalizacja między morusami, gdyż każdy z nich nurkując wskazuje cel innym, co sprawia, że o rybę walczy kilka ptaków. Świadectwo tego zachowania jest czymś niezwykłym i pozostanie w mojej pamięci.

