Najpierw fotografujesz, potem konsumujesz

Trwa konkurs fotograficzny "Od kuchni" organizowany przez serwis SwiatObrazu.pl wraz z wiodącymi producentami sprzętu dla fotografów: markami Eizo i Epson. Przypominamy 10 porad dla fotografów kulinarnych Matta Armendariza oraz prezentujemy wybrane zdjęcia nadesłane już na konkurs.

Aby zgłosić fotografię do konkursu, należy zalogować się (lub zarejestrować i zalogować ) w serwisie SwiatObrazu.pl, a następnie dodać zdjęcie do odpowiedniej kategorii konkursowej w profilu Użytkownika. Konkurs trwa do 31 lipca 2017 roku. Regulamin konkursu 10 porad dla fotografów kulinarnych

1. Bądź kucharzem. Staraj się jak najwięcej dowiedzieć o jedzeniu. Chodzi mi nie tylko o sposób przyrządzania, ale też o pochodzenie dań, o ich reakcję na ciepło, zimno i upływ czasu. Nie sugeruję, że niezbędne jest profesjonalne szkolenie, ale pewna fundamentalna wiedza o właściwościach potraw. Czy wiesz, że niektórzy spośród najlepszych fotografów kulinarnych są też doskonałymi kucharzami?

2. Zawsze, gdy tylko możliwe, używaj naturalnego światła. W ciągu dnia jest go pod dostatkiem i nie kosztuje ani grosza. "Ale to nie jest takie proste" – słyszę bez przerwy. Owszem, nie należy mylić powszechnej dostępności i darmowości światła z prostotą. Niemniej potrawy najlepiej wyglądają w naturalnym świetle.

3. Szanuj jedzenie. Nie, nie chodzi mi o to, aby się go bać! I oczywiście nie bronię Ci się nim bawić. Sam cały czas to robię! Ale należy szanować całość poświęceń, dzięki którym dania trafiają na nasze stoły; mieć świadomość tego, że fotografowanie jedzenia to swego rodzaju luksus obfitości. Nie każdy człowiek na świecie ma ten przywilej.

4. Świeżość to podstawa. Jeśli głównym tematem zdjęcia jest jedzenie zajmujące lwią część kadru, to naprawdę warto się postarać, aby było jak najświeższe. Świeże danie to piękne danie.

5. Bądź sobą, ciesz się i dziel tym, co robisz. Zważywszy na to, że wszyscy jemy (taką mam nadzieję…), każdy z nas doskonale wie, co mu najbardziej smakuje i co najlepiej lubi. Każda Twoja fotografia kulinarna będzie jedyna w swoim rodzaju, oryginalna. Zadbaj o to, by zdjęcie było przejawem Twojej osobowości i opowiadało jakąś historię. A ponieważ wykorzystasz je na blogu, pamiętaj, by dzielić się sobą. Przecież po to żyjemy, prawda?

6. W restauracjach nie używaj fleszy do fotografowania potraw. Nigdy. W żadnym razie. I przenigdy nie pozwól, aby robienie zdjęć obiadu zepsuło przyjemność jedzenia Tobie, tym, z którymi dzielisz stół, i wszystkim dookoła.

7. Poszukuj. Pytaj. Rób notatki. Bądź ciekawski. Dzięki fascynującemu medium zwanemu Internetem możemy szukać informacji i zadawać pytania. Poszukaj prac, w których się zakochasz, wyślij e-mail do człowieka, który Cię zainspirował. Dziel się pomysłami i pytaj. Najgorsze, co się może zdarzyć, to brak odpowiedzi od adresata. To działa w obydwie strony: jeśli ktoś zada Ci pytanie, ugość go, jak umiesz najlepiej. Dobre wzorce warto propagować!

8. Nie spiesz się. Ucz się na błędach. Doskonalenie umiejętności fotografowania potraw wymaga ćwiczeń i dyscypliny.

9. Od czasu do czasu opuść bezpieczną strefę komfortu. Ciasta, desery, piękne owoce i warzywa można sfotografować zawsze, dlatego raz na jakiś czas podejmij wyzwanie i przyrządź coś, czego zwykle nie gotujesz albo nie fotografujesz. To właśnie w takim działaniu tkwi magia (i sekret samodoskonalenia).

10. Nie przejmuj się regułami i naginaj je do własnych potrzeb. Wiem, że sam sobie przeczę, ale reguły są po to, aby je łamać, prawda?

Fot. monique87

Fot. dodo87

Fot. dodo87

Fot. uzytkownik_412

Fot. Rafciu

Fot. Nemo595