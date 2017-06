Najpopularniejsza chińska specjalistka od retuszu portretów - galeria zdjęć przed i po

Kanahoooo to pseudonim chińskiej specjalistki od retuszu portretów na potrzeby mediów społecznościowych. Jej wielbiciele, a jest ich sporo bo prawie pół miliona, nazywają ją "Photoshop Holy". Praca Kanahoooo ma jeden cel - sprawić, by ludzie w mediach społecznościowych błyszczeli. I choć chińskie kanony urody są zupełnie inne niż europejskie, to nie można odmówić cyfrowej artystce Photoshopa niezwykłych umiejętności retuszerskich.



"Nie wierz w doskonałość, którą widzisz w sieci. Jeśli chcesz się czegoś o kimś dowiedzieć, musisz tę osobę poznać w prawdziwym życiu" – mówi Kanahoooo.