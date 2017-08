Najstarsze istniejące zdjęcie amerykańskiego prezydenta odnalezione w prywatnych zbiorach

Już w październiku kolekcjonerów fotografii czeka nie lada gratka. Na aukcji w Sotheby's zostanie tam wówczas wystawiony odnaleziony w zbiorach rodziny Everett dagerotyp z 1843 roku przedstawiający szóstego prezydenta USA Johna Quincy'ego Adamsa. Na chwilę obecną jest to najstarszy istniejący portret fotograficzny przedstawiający amerykańskiego prezydenta zachowany w oryginalnej postaci.

Fotografia o której mowa powstała w marcu 1843 roku, kiedy J.Q.A zakończył już swoją kadencję prezydencką i był członkiem Izby Reprezentantów i przedstawia byłego prezydenta w planie pełnym siedzącego przy biurku. Format obrazu to tzw. połówka, czyli około 5×4 cale. Dom aukcyjny Sotheby's szacuje, że zdjęcie osiągnie na październikowej aukcji cenę od 150 do 250 tysięcy dolarów.

