Najstarszy lew w Kenii uchwycony na wspaniałych zdjęciach

Zawodowy fotograf dzikiej przyrody Leighton Lum wykonywał zdjęcia w Kenii, kiedy spotkał lwa zwanego Morani - W wieku 14 lat Morani jest obecnie posiadaczem tytułu najstarszego znanego lwa w rezerwacie narodowym we tym wschodnioafrykańskim kraju.



33-letni fotograf wykonał serię wspaniałych ujęć Morani, gdy wielki kot odpoczywał w rezerwacie dzikich zwierząt w hrabstwie Narok, które słynie na całym świecie z populacji lwów, lampartów, gepardów i słoni. Rezerwat znany również po prostu jako Mara (co oznacza "dostrzeżony" w lokalnym języku Masajów) jest również gospodarzem corocznej wielkiej migracji gnu z Tanzanii do Kenii i często nazywane jest jednym z wielkich cudów świata.

