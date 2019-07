Najszybszy na świecie wielofunkcyjny koncentrator USB Sony MRW-S3 usprawni pracę fotografów i filmowców

Firma Sony poinformowała o wprowadzeniu do oferty kolejnego produktu, który ułatwi użytkownikom profesjonalnym szybką, niezawodną i wydajną pracę. MRW-S3 to najszybszy na świecie czytnik kart SD/microSD UHS-II oraz koncentrator USB. Urządzenie wyposażono w złącza USB 3.1 Gen 2 i technologię zasilania USB PD (USB Power Delivery) przy mocy do 100 W. Przewidziano też możliwość reprodukcji sygnału HDMI. Sony ogłosiło także wprowadzenie nowych kart SD TOUGH z serii SF-M.





Koncentrator USB Sony MRW-S3 - potencjał przy realizacji projektów

Zawodowi fotografowie, filmowcy i twórcy nie muszą już nosić różnych przejściówek do posiadanego sprzętu ani zastanawiać się, jak najlepiej wykorzystać porty USB Type-C™ w najnowszych komputerach. Szybkie i niezawodne przesyłanie danych umożliwi im teraz nowy koncentrator USB MRW-S3.

Najszybszy na świecie[2] czytnik kart SD i microSD UHS-II z łatwością obsłuży obrazy RAW o wysokiej rozdzielczości, filmy 4K i inne pliki o dużej objętości, zapewniając więcej czasu na retusz i edycję materiału.

MRW-S3 to również najszybszy koncentrator USB: dzięki zgodności ze standardem USB 3.1 Gen 2 maksymalna prędkość przesyłania danych wynosi aż 1000 MB/s.Pozwala to w pełni wykorzystywać szybkość produktów USB do zastosowań profesjonalnych, na przykład napędów SSD TOUGH Sony z serii SL-M i SL-C.

Dzięki technologii zasilania USB PD (USB Power Delivery), do koncentratora MRW-S3 można doprowadzić zasilanie o mocy do 100 W[3], zapewniające stabilne i niezawodne połączenia z urządzeniami USB. Wskaźniki poziomu mocy USB pozwalają użytkownikowi sprawdzić, czy port jest przygotowany do podłączenia przy maksymalnym poziomie mocy. Eliminuje to obawy o niespodziewane odłączenie zasilania z powodu nieefektywnego zarządzania energetycznego.

Reklama

Fotografia produktów

Obraz sprzedaje. To stara i sprawdzona zasada, stosowana w praktyce przez każdego specjalistę odpowiedzialnego za promocję. Dlatego właśnie fotografia reklamowa stanowi przystań dla setek fotografów i trampolinę do wielkich artystycznych karier. E-kurs Fotografia produktów kierujemy do osób, które mają znikome lub żadne doświadczenie w zakresie zdjęć produktowych, a chcieliby w niewielkim czasie zdobyć umiejętności zbliżone do tych, które posiadają profesjonaliści. Sprawdź jak przebiega e-kurs

Koncentrator MRW-S3 jest także wyposażony w wyjście HDMI. Umożliwia ono podłączenie zewnętrznego monitora i reprodukcję obrazu w formacie do 4K 30 kl./s — bez używania dodatkowych przejściówek i zajmowania portów na komputerze[4].

Chroniąca urządzenie obudowa z aluminium ma pofałdowaną powierzchnię, co zapobiega powstawaniu rys. Zintegrowany uchwyt ułatwia natomiast podłączanie i odłączanie urządzeń. Koncentrator MRW-S3 waży zaledwie 95 g. Jest dostarczany z przewodem USB-C — USB-C służącym do podłączenia komputera. Dzięki zintegrowanemu układowi eMarker przewodu tego można również używać z urządzeniami USB 3.1 Gen 2 lub zasilaczami sieciowymi USB PD o mocy do 100 W.

Wytrzymałe jak TOUGH

Nośniki SD TOUGH z serii SF-M to najbardziej wytrzymałe karty SD UHS-II na świecie, gwarantujące odporność na uderzenia i najwyższe standardy ochrony przed wodą i pyłem. W rezultacie wyniki pracy są chronione nawet w skrajnych warunkach, wymagających pełnego skupienia na zdjęciach.

Atutem serii TOUGH SF-M są też bardzo duże prędkości przesyłania danych: do 277 MB/s przy odczycie i do 150 MB/s przy zapisie. Dla fotografów i filmowców oznacza to możliwość sprawnego wykonywania fotografii RAW o wysokiej rozdzielczości i nagrywania filmów 4K. Użycie koncentratora USB MRW-S3 pozwala błyskawicznie wykonać kopię zapasową i przyspiesza buforowanie, a przez to optymalizuje pracę.

W ofercie pojawi się także standardowa karta SD UHS-II z serii "SF-E". Prędkość odczytu dla tego modelu wynosi do 270 MB/s, a zapisu — do 120 MB/s[5].

Oba rodzaje kart są dostarczane z oprogramowaniem[6] do odzyskiwania przypadkowo skasowanych danych i zdjęć.

Modele z obu serii będą oferowane w wersjach o pojemności 64, 128 i 256 GB.

[1] Według badań przeprowadzonych przez firmę Sony w lipcu 2019 r.

[2] Według badań przeprowadzonych przez firmę Sony w lipcu 2019 r.

[3] Z zasilaczy sieciowych zgodnych z USB PD. Zaleca się użycie zasilacza sieciowego USB PD o mocy co najmniej 35 W.

[4] Komputer musi obsługiwać wyjściowy sygnał DisplayPort z portu USB Type-C.

[5] Prędkość zapisu na kartę 64 GB wynosi do 70 MB/s.