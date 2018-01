Największa amerykańska sieć drogerii zamierza walczyć z cyfrowo korygowanymi zdjęciami

CVS Health, uznawana za najważniejszą i największą w USA sieć sklepów drogeryjnych i aptek, ogłosiła właśnie swoje plany zakrojonej na szeroką skalę walki z nadużywaniem retuszu fotograficznego w przemyśle kosmetycznym. Zgodnie z nowymi regułami już za kilka lat produkty oferowane pod własnymi markami CVS nie będą mogły być reklamowane ani ilustrowane zdjęciami poddawanymi poważnym cyfrowym manipulacjom, a towary marek niezależnych dostępne w tych sklepach, które nie dostosują się do wytycznych, będą nosić stosowne oznaczenia.

CVS Health to największa amerykańska sieć drogerii i aptek (które reprezentuje spółka-córka CVS Pharmacy) założona 22 lata temu i mająca siedzibę na nowojorskiej Rhode Island. Firma ta, której dochód w 2016 roku przekroczył 177 miliardów dolarów jest jednym z najważniejszych i najbardziej wpływowych podmiotów na obszarze Stanów Zjednoczonych. Rewolucje rozpoczynane przez takich potentatów odbijają się szerokim echem na całym świecie i tak może być też w tym przypadku.

