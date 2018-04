Nie retuszuję swoich zdjęć - magnetyczna Naomi Campell na zdjęciach Petera Lindbergha

74-letni Peter Lindbergh, niedościgły mistrz portretu, który przyczynił się do boomu na supermodelki we wczesnych latach 90, jest autorem najnowszej sesji zdjęciowej dla magazynu Numero. Przed obiektywem stanęła Naomi Campell. Zanim Lindbergh przyjmie zlecenie, jego klient musi podpisać umowę, w której znajduje się zapis, że zdjęcia nie mogą być retuszowane. "Firmy kosmetyczne robią nam pranie mózgu. Ja nic nie retuszuję, a gdy słyszę: Och, ale ona wygląda na zmęczoną! odpowiadam: I co z tego, jeśli wygląda na zmęczoną? Jest zmęczona i piękna".

Niezwykłe jest to, w jaki sposób Peter Lindbergh potrafi obejść prawa współczesnego modowego rynku fotografii, na które składają się rosnące zapotrzebowanie na zatwierdzenie każdego zdjęcia i armie retuszerów lub agentów i dyrektorów artystycznych, którzy mówią, że ma tylko pół godziny na zdjęcia. "Wtedy mówię im: "Why don’t you fuck yourself and get out of here???" (co można przetłumaczyć jako wal się i wyp...alaj) - i mówię to w taki sposób, że w odpowiedzi słyszę uprzejme dziękuję" - śmieje się fotograf w jednym z wywiadów, a my wierzymy, że tak właśnie się dzieje.