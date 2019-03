NASA wykonała niezwykłe, pierwsze zdjęcie fali uderzeniowej powstającej podczas przekraczania bariery dźwięku

Amerykańska agencja kosmiczna wykonała zdjęcia fali uderzeniowej powstającej w trakcie przekraczania przez dwa odrzutowce prędkości dźwięku. Obrazy zostały zarejestrowane podczas skomplikowanej sesji w przestrzeni powietrznej, która wymagała bardzo precyzyjnego skoordynowania wszystkich działań.

Widoczne na fotografii odrzutowce Northrop T-38 Talon lecą z ponaddźwiękową prędkością oddalone od siebie zaledwie o 10 metrów. Zdjęcie zostało zarejestrowane przez samolot badawczy B-200, znajdujący się około 600 metrów nad widocznymi na fotografii odrzutowcami, który został wyposażony specjalnie opracowany do tego zadania system obrazowania zdolny do wykonania 14000 kl./s przez maksymalnie 3 sekundy.

