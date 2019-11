Licytacja oryginalnych odbitek NASA pochodzących z kultowych misji

Z okazji 50-tej rocznicy lądowania przez ludzi na Księżycu, dom aukcyjny Sotheby przygotował aukcję oferującą oryginalne wydruki fotografii wykonanych m.in. w trakcie Programu Apollo. Do sprzedaży trafiło ponad 100 odbitek, wśród których można znaleźć ikoniczne obrazy.



Kolekcja należy do fotografa i kolekcjonera Philipa Kulpy i obejmuje 140 wydruków. Nie są to zwykłe odbitki obrazów dostępnych w przestrzeni publicznej, lecz oryginalne, chromogeniczne kolorowe wydruki wykonane bezpośrednio przez NASA. Dodatkowo posiadają oryginalne oznaczenia z nazwą misji czy logotypem słynnej agencji kosmicznej.

Aukcja odbywa się wyłącznie online i będzie dostępna do 2 grudnia 2019 roku. Wydruki mają wymiary około 20x25 cm. Ceny każdej z odbitek wyniosą od 2500 do 5000 USD (około 9800-19 500 złotych). Co ciekawe ceny niektórych zdjęć wynoszą obecnie nawet około 100 USD (około 400 złotych). Choć mało prawdopodobne, aby utrzymały się na tym poziomie (szacowane ceny to przykładowo 2000-3000 USD) i taka była ich cena końcowa… to może warto spróbować szczęścia? Co ciekawe jedną z takich fotografii jest ta, przedstawiająca pierwszy amerykański spacer kosmiczny Edwarda White’a, który odbył się w trakcie misji Gemini 4.

Wszystkie licytowane wydruki można zobaczyć na stronie domu aukcyjnego Sotheby. W ofercie dostępne są także fotografie podpisane przez astronautów - przykładowo Mike"a Collinsa. Poniżej znajduje się kilka wybranych obrazów.

Kultowe fotografie NASA na aukcji Sotheby