NASA rozpoczęła montaż statku kosmicznego, który sfotografuje Europę

NASA ogłosiła, że rozpoczęła montaż Europa Clipper - statku kosmicznego wielkości SUV-a, który będzie wyposażony w panele słoneczne wielkości boiska do koszykówki - Planuje się, że zostanie wysłany w 2024 roku z zadaniem wykonania zdjęć Europy - lodowego księżyca Jowisza.



Europa Clipper sfotografuje księżyc Jowisza

Naukowcy są pewni, że Europa posiada wewnętrzny ocean, który mieści w sobie dwukrotnie więcej wody niż znajduje się jej w oceanach na Ziemi. Może mieć warunki odpowiednie dla podtrzymywania życia - i to właśnie teraz, a nie tylko w przeszłości. Europa Clipper okrąży Jowisza i przeprowadzi wiele bliskich powierzchni Europy przelotów w celu zebrania danych o tym globie, w tym informacji o atmosferze, powierzchni i wnętrzu. Nominalna misja wykonałaby co najmniej 45 przelotów nad Europą na wysokościach wahających się od 2700 do 25 kilometrów ponad powierzchnią.